Renuncia Patricia Dávila como secretaria General de la UNAM tras escándalo de examen de admisión; llega Javier de la Fuente

Destituyen a Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, tras escándalo de examen de admisión Patricia Dávila habría sido destituida como secretaria general tras la crisis que enfrenta la UNAM por el examen de ingreso 2026 (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aceptó la renuncia de Patricia Dávila Aranda como secretaria General de la universidad, el cargo será ocupado por Javier de la Fuente.

La renuncia de Patricia Dávila al cargo estaría relacionada con la actual crisis que enfrenta la UNAM tras el examen de ingreso a licenciatura 2026, el cual fue aplicado por primera vez en línea y en el que se detectaron irregularidades.

Este viernes 31 de julio, la Comisión Técnica creada por la UNAM para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 dio a conocer que se aplicaría para los seleccionados un examen de control, con el objetivo de verificar los resultados.

¿Quién es Patricia Dávila Aranda?

Patricia Dávila Aranda fue designada como secretaria general por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, el 21 de noviembre de 2023, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la Universidad Nacional.

Es investigadora titular “C” de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. Tiene una licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa; se graduó como maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado por la Iowa State University (EUA).

Ha fungido como directora de la FES Iztacala por dos periodos (2012-2016 y 2016-2020), después fue nombrada coordinadora general de Estudios de Posgrado (2020-2021) y, posteriormente, titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional (2021-2023).

¿Quién asumirá la Secretaría General de la UNAM tras la salida de Dávila?

Los mismos reportes compartidos por medios nacionales señalan como posible nuevo secretario general de la UNAM a Javier de la Fuente Hernández, quien actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.