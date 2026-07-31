UNAM aplicará examen de control a seleccionados: cuándo será, cómo será la inscripción y cuándo inician clases

Examen de control UNAM 2026 | Cómo sería la evaluación para aspirantes seleccionados. (Andrea Murcia Monsivais)

La UNAM ha recibido la recomendación del consejo técnico de aplicar un examen de control a los aspirantes seleccionados en el Concurso de Selección a Licenciatura 2026, con el objetivo de verificar que los resultados obtenidos correspondan a los conocimientos de quienes consiguieron un lugar.

La propuesta llega a pocos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, por lo que surgen dudas sobre cuándo podría realizarse esta evaluación, cómo sería el proceso para presentarla y qué pasará con el comienzo de clases.

Aunque la Universidad todavía deberá informar los detalles del procedimiento, el calendario marca el lunes 10 de agosto como el inicio de clases para licenciatura, por lo que los próximos días serán clave para los aspirantes.

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

Hasta el momento, la UNAM no ha dado a conocer una fecha oficial para realizar el examen de control. Sin embargo, la evaluación podría llevarse a cabo durante la próxima semana, considerando que el inicio de clases está programado para el lunes 10 de agosto.

Leonardo Lomelí Vanegas explicó que la Universidad debe encontrar una salida que permita atender la situación sin afectar el calendario escolar y, principalmente, sin perjudicar a quienes obtuvieron un resultado legítimo.

¿Cómo será la inscripción para el examen de control de la UNAM?

El procedimiento podría ser similar al utilizado en los concursos presenciales de ingreso a licenciatura, en los que cada aspirante recibe información individual sobre la fecha, hora y sede donde deberá presentar su evaluación.

En el Concurso de Selección 2024, por ejemplo, los aspirantes realizaron previamente su registro por internet y posteriormente obtuvieron una boleta-Credencial, documento en el que aparecían la sede, fecha, hora y número de aula asignados para presentar el examen.

Los aspirantes deberán estar pendientes de las indicaciones oficiales para conocer si será necesario realizar un nuevo registro.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM en 2026?

El inicio de clases de licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027 está programado para el lunes 10 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la universidad.

La cercanía de esta fecha es uno de los factores que podría acelerar la aplicación del examen de control, pues la intención es resolver la situación sin modificar el calendario escolar.