¿Quién es Javier de la Fuente Hernández? Perfil del nuevo secretario General de la UNAM Tras la renuncia de Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández ha asumido el cargo (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM))

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario General; conoce quién es y cuál es su trayectoria profesional.

Tras la renuncia de Patricia Dávila, Javier de la Fuente ha sido nombrado secretario general de la UNAM este viernes 31 de julio, en medio de la polémica que rodea a la universidad por el examen de admisión a licenciatura 2026.

Trayectoria académica y laboral de Javier de la Fuente Hernández

De acuerdo con lo informado por la UNAM, Javier de la Fuente Hernández es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, Maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

De 2004 a 2010 fue director de la Facultad de Odontología. Asimismo, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, donde impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, siendo fundador y primer director de la misma.

En Guanajuato impulsó la creación de diferentes programas sociales como “TiENES que sonreír, UNAMos Esfuerzos”, el cual brindaba atención gratuita a niñas y niños con labio y paladar hendido; “Sonrisas a Niños de Guanajuato”; “ENES Solidaria: ¡Unidos somos más que el frío!”; “Prevención a la Parálisis Cerebral”; “Revitalización Geriátrica”; “Atención integral al paciente TRI 21”; “Programa Integral ¡no más diabetes!” y “¡UNAMonos a la aventura!”

En 2017 fungió como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y, en 2018, como coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Del mismo modo, hasta 2025 fue integrante de la Junta de Gobierno.

En 2020 recibió, por parte del entonces presidente de la República, el Premio Dra. Margarita Chorné y Salazar de Estomatología, el cual se le otorga a las personas que se hayan distinguido profesionalmente en la actividad médica de odontología.