Ahora falta defender a Godoy, Cuauhtémoc y Adán Augusto, ironiza MC tras defensa de Sheinbaum a Murat

El senador de Morena y ex gobernador del PRI en Oaxaca, Alejandro Murat ( de guayabera blanca) es encarado y abucheado en un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum en esa entidad Imagen de video

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al ex gobernador de Oaxaca y actual senador de Morena, Alejandro Murat de los abucheos y reclamos que recibió en un evento de la mandataria en aquella entidad, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, ironizó que después de esa defensa a ultranza del ex priista, ahora saldrá a arropar a otros personajes muy cuestionados.

“Después de defender a Murat en Oaxaca, viene defender a Leonel Godoy en Michoacán, a Cuauhtémoc Blanco en Morelos y a Adán Augusto en Tabasco”, ironizó el dirigente nacional de MC, Jorge Alvarez Maynez

“El segundo piso terminó siendo una cueva”, recalcó en alusión a los señalamientos que pesan sobre cada uno de los personajes que mencionó lo mismo por asesinatos de presidentes municipales, abuso y acoso sexual hasta supuestos vínculos con el narco.

Cabe mencionar que Godoy, ex gobernador de Michoacán, es señalado por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, denunció formalmente al actual diputado morenista, a otros políticos de ese partido como el senador Raúl Morón de estar involucrado en el homicidio de su cónyuge.

Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, enfrentó una grave denuncia penal por el delito de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana, además de investigaciones por presunto daño al erario público durante su administración estatal pero libró el desafuero gracias al apoyo de la bancada morenista.

En tanto que el ex coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández enfrenta diversas acusaciones públicas, por presunto enriquecimiento ilícito, y supuestos nexos con la delincuencia organizada tras la detención de Hernán Bermúdez, su ex jefe de Seguridad cuando era gobernador de Tabasco y quien se considera líder del grupo criminal de la Barredora.

Alvarez Maynez se refirió a los abucheos de que fue objeto el senador morenista y ex gobernador del PRI en Oaxaca, Alejandro Murat a quien los asistentes a un evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Huajuapan de León en esa entidad le dedicaron insultos y rechiflas.

La silbatina y abucheos se registraron cuando se hizo referencia a la presencia del actual senador de Morena en el encuentro del programa Vivienda para el Bienestar.

“¡Fuera, fuera!! Ratero, le gritaron y silbaron

Fue tal el abucheo contra Murat Hinojosa, que Sheinbaum Pardo intervino y defendió públicamente la presencia del ex priista en el acto “aunque no les guste”.

“Por cierto, ese senador Murat, les puedo decir tres cosas buenas, aunque no les guste”, soltó Sheinbaum, para aplacar las protestas

Acto seguido enumeró las buenas acciones de Murat a favor de la 4 T

1. Su voto clave en el Senado a favor de la reforma al Poder Judicial.

2. Sus gestiones desde la Comisión de Relaciones Exteriores para frenar los impuestos a remesas en EE.UU.

3. Su cabildeo para proteger los intereses de mexicanos frente a políticas extranjeras.

“Así que también hay que reconocer lo bueno de las personas”, remató la Presidenta.