FGR busca nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; se le acusa de lavado de dinero

Raúl Rocha Cantú Acusado de presuntamente dedicarse al huachicol, tráfico de armas y vínculos con cárteles del país (Redes Sociales)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Ministerio Público Federal presentó una nueva carpeta de investigación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Asimismo, la investigación involucra a los empresarios Andrés Javier “N” y Alberto “N”, quienes presuntamente habrían participado en la estructura investigada.

La nueva solicitud es diferente a la ya presentada en 2025, donde el empresario enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, por el cual ya tiene una orden de aprehensión.

Es acusasión deriva de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 2 de diciembre de 2025, en donde señalan un presunto esquema para movilizar recursos mediante empresas, cuenta bancarias y personas físicas. En dicho documento, Rocha Cantú es identificado como el posible beneficiario y presunto operador principal de la estructura financiera investigada.

Las pesquisas incluyen operaciones relacionadas con la adquisición de inmuebles mediante cheuqes de caja por un monto cercano a las 6.95 millones de pesos, además de apuntar que el copropietario de Miss Universo aparece en una lista de vigilancia de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos.

En cuanto a los demás acusados, las autoridades enfatizan que Andrés Javier “N” habría realizado retiros de efectivo mediante empresas inmobiliarias y personas físicas, mientras que Alberto “N” presuntamente abrió cuentas bancarias utilizadas para mover recursos, en las que se detectaron operaciones por más de 16.3 millones de pesos.

La UIF también investiga a Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., empresa de Rocha Cantú que obtuvo en 2023 un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 745.6 millones de pesos, así como a GI Euromex, S.A. de C.V., señalada como la presunta empresa encargada de administrar y concentrar los recursos financieros de la organización investigada.

En la investigación previa, la orden de captura contra Rocha Cantú no fue ejecutada debido a que había obtenido un criterio de oportunidad como testigo colaborador. Sin embargo, tras no presentarse a las comparecencias programadas ante el Ministerio Público Federal en diciembre de 2025, la FGR solicitó reactivar la orden de aprehensión.

Asimismo, un Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la suspensión provisional que impedía su detención, anunlando así la protección judicial con la que contaba el empresario mientras continúan las investigaciones en su contra.