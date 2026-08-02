“México no es amigo de EU”: Trump revive artículo con críticas a Sheinbaum

Trump comparte críticas hacia Sheinbaum (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo en su red Truth Social un artículo del presentador y comentarista consevardor Bill O’Reilly, publicado en marzo, donde sostiene que “México no es amigo de Estados Unidos” y lanza críticas contra la Presidenta Claudia Sheinbaum por su estrategia frente al narcotráfico.

En el texto, difundido originalmente el 11 de marzo y reposteado en Truth Social por el republicano sin añadir comentarios, O’Reilly afirma que el gobierno mexicano no es amigo de Estados Unidos y que “ha sido corrupto durante décadas” sin pruebas, al acusar a la Jefa del Ejecutivo Federal de impedir que autoridades estadunidenses operen en territorio mexicano para combatir a los grupos criminales.

Asimimso, el comentarista conservador descalifica las declaraciones de la Mandataria sobre la responsabilidad del consumo de drogas en Estados Unidos y del tráfico ilegal de armas hacia México.

Bill O’Reilly sostiene además que los cárteles “han asesinado a más de un millón de personas desde la década de 1990”, sin presentar evidencia ni fuentes que respalden esa afirmación. Tampoco aporta pruebas para sustentar otras acusaciones, como la supuesta negativa del gobierno mexicano a permitir la participación de autoridades estadunidenses en operaciones contra el crimen organizado.

“México es amigo de todo el mundo”: Sheinbaum

Tras el mensaje de Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió que “México es amigo de todo el mundo”.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, afirmó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Durante el cierre de su gira por Oaxaca, Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía y la independencia con el derecho de los mexicanos a decidir el rumbo del país sin injerencias externas.

Sostuvo que esos principios forman parte de las luchas históricas de México y los colocó entre los ejes de su Administación.

“Defendemos la soberanía, la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, sostuvo.