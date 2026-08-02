Sheinbaum defiende desde Oaxaca la libertad de expresión; uno de los principios de la 4T

Sheinbaum responde a críticas por censura durante anuncio de hospitales

En medio del debate generado por los Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó su gira por Oaxaca para rechazar que su gobierno pretenda limitar la libertad de expresión y, al mismo tiempo, poner en marcha uno de los proyectos hospitalarios más importantes para la entidad.

Desde San Lorenzo Cacaotepec, donde encabezó la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mandataria aseguró que la Cuarta Transformación mantiene como uno de sus principios la defensa de las libertades.

“Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas”, expresó durante su mensaje.

Sin embargo, añadió que la libertad también debe ir de la mano del bienestar de la población.

“Sobre todo, la libertad está asociada al bienestar, porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar. Por eso, lo que defendemos es el bienestar”, afirmó.

La presidenta también sostuvo que su movimiento se identifica con distintas figuras históricas del país y reiteró que la defensa de la soberanía nacional sigue siendo uno de los ejes de su administración.

“Defendemos la soberanía que está en el artículo 39 constitucional; dice claramente que la soberanía emana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país, nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, señaló.

Arranca la Ciudad Salud “Ñuu tata”

En el mismo evento, Sheinbaum dio el banderazo de inicio a la construcción del Hospital General Regional del IMSS y anunció un nuevo hospital del IMSS Bienestar, proyectos que formarán parte de la denominada Ciudad Salud “Ñuu tata”.

La mandataria explicó que estas obras forman parte de la estrategia para fortalecer la atención médica pública y avanzar hacia un Servicio Universal de Salud.

“Estamos al rescate de la salud pública, porque es un derecho del pueblo de México”, afirmó al recordar que su administración tiene como meta construir 9 mil nuevas camas hospitalarias entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

También explicó que la intención es que estas tres instituciones trabajen de manera coordinada para que las personas puedan recibir atención médica sin importar su derechohabiencia.

Como ejemplo de este modelo, destacó que en la nueva Ciudad Salud convivirán un hospital del ISSSTE, el nuevo Hospital General Regional del IMSS y un hospital del IMSS Bienestar, que fortalecerá la atención médica y respaldará al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Además, informó que ya inició el proceso de credencialización para este nuevo esquema y que alrededor de dos millones de adultos mayores ya se encuentran inscritos.

Beneficiados

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que el nuevo Hospital General Regional atenderá a más de un millón de habitantes de Oaxaca.

Precisó que contará con 530 camas, de las cuales 260 serán censables y 270 no censables, además de 53 consultorios, 57 especialidades médicas y una plantilla de 2 mil 826 trabajadoras y trabajadores.

Entre las nuevas especialidades que tendrá el IMSS Oaxaca destacan Biología Molecular, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica y Neurocirugía, además de equipamiento médico de última generación.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad que construye esa institución registra un avance del 62 por ciento.

Indicó que el proyecto representa una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y contará con 508 camas, 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades, helipuerto y equipo especializado, como acelerador lineal, resonancia magnética de tres teslas, tomógrafo de 128 cortes, salas de hemodinamia, medicina nuclear y mastografía.

Obras de agua para Oaxaca

Durante la gira también se dieron a conocer nuevos proyectos de infraestructura hidráulica para el estado.

Se informó que la inversión destinada a obras de agua supera los 14 mil millones de pesos y contempla la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de Huajuapan de León para duplicar su capacidad y devolver agua limpia al río Mixteco.

Asimismo, se rehabilitará la planta de tratamiento de Juchitán, que permanece fuera de operación desde 2014, además de construir 22 kilómetros de colectores, rehabilitar bordos de protección, desarrollar espacios públicos y edificar la presa de la Mujer Solteca.

También se destacó que, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ya se han invertido 2 mil 550 millones de pesos en más de mil 900 obras y que durante este año se desarrollan otras 2 mil intervenciones.

Finalmente, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que el inicio de estas obras representa un paso importante para garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad y fortalecer la infraestructura médica para las y los oaxaqueños.