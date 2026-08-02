INE ahora busca censurar mis redes sociales por críticas a Morena: Moreira

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI acusa a INE de intento de censura (Cuartoscuro)

Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar y censurar las redes sociales del diputado federal Rubén Moreira Valdez, lo que el legislador tricolor calificó como un intento de silenciar las voces críticas y restringir la libertad de expresión en México.

“Lo que hoy intentan hacer contra quienes pensamos distinto también lo pueden hacer contra todas y todos los mexicanos. No es un asunto menor; está en juego la libertad de expresión”, advirtió

A través de un mensaje en video, en sus Redes Sociales, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que la petición presentada por Morena responde a sus críticas a los lineamientos sobre los derechos de la audiencia que calificó de un proyecto disfrazado de censura a medios de comunicación y periodistas.

El otro punto por que el IiNE busca censurarlo—agregó— es por las críticas que ha lanzado a la resolución de este órgano electoral encabezado por Guadalupe Taddei donde prohíbe al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificar como narco partido a Morena.

El exgobernador de Coahuila acusó que Morena ha optado por la censura y la intolerancia ante los problemas que enfrenta el país en materia de seguridad, economía, salud, educación y relaciones internacionales, y consideró que estas acciones reflejan el temor del partido oficial a perder respaldo ciudadano rumbo al proceso electoral de 2027.

Advirtió que los intentos por limitar la expresión de los políticos de oposición podrían extenderse posteriormente a cualquier ciudadano.

No obstante, Moreira aseveró que sus expresiones están plenamente protegidas por el Artículo 61 de la Constitución además de diversos criterios de organismos y tribunales internacionales en materia de libertad de expresión y protección de la función parlamentaria.

“Mis dichos los hago en ejercicio de mis atribuciones como legislador y representando a mis electores. A mí nadie me ordena qué hacer y voy a seguir diciendo lo que considero necesario señalar. No me voy a detener”, afirmó.

Moreira reiteró que defenderá sus derechos por las vías legales y constitucionales, y aseguró que continuará utilizando sus redes sociales como un espacio de libre expresión.

“Defendamos la libertad. Mis redes seguirán siendo un espacio donde ejerceré plenamente mis derechos constitucionales y donde seguiré expresando mis opiniones con absoluta libertad”, expresó