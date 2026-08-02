Ni un paso atrás en lineamientos sobre derechos de audiencias advierte Morena; rechaza censura

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena sale al paso de las críticas por los lineamientos a medios de comunicación que --según la oposición--buscan controlar y censurar sus contenidos. (Daniel Augusto)

Entre advertencias de la oposición sobre censura y control de los medios por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional de Morena advirtió que “la Transformación no dará un paso atrás” sobre los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias y rechazó que con ello se intente silenciar a las voces críticas del régimen.

“Estos lineamientos no buscan silenciar voces: buscan garantizar el derecho del pueblo a estar informado”, sostuvo

En un posicionamiento tras la lluvia de reclamos y cuestionamientos a esos lineamientos, la dirigencia morenista justificó que “no se trata de imponer una verdad oficial sino de impedir que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodística”.

“No permitiremos que la mentira, la manipulación y la desinformación vuelvan a envenenar la discusión pública para que unos pocos preserven sus privilegios”, estableció

En este contexto, acusó de “hipócritas” a que quienes señaló, “hoy denuncian una supuesta censura guardaran silencio frente a prácticas que sí lesionaban el derecho de la sociedad a estar informada”.

“La verdadera discusión es si la democracia debe proteger únicamente a quienes tienen el poder de comunicar o también a millones de mexicanas y mexicanos que tienen derecho a recibir información y participar en la conversación pública. Defender los derechos de las audiencias es defender la libertad y reconocer la dignidad del pueblo”, estableció.

La dirigencia morenista recalcó que la información no pertenece a los poderes económicos ni a las élites mediáticas, sino al pueblo de México.

“Porque sólo un pueblo informado puede ejercer plenamente su libertad, defender su soberanía y decidir su propio destino”, insistió

Consideró que la democracia exige proteger el derecho de los mexicanos a recibir información plural, transparente, oportuna y veraz.

“No se trata de imponer una verdad oficial. Se trata de impedir que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodística”.

El partido presidido por Ariadna Montiel, recordó que en 2017, mediante una contrarreforma impulsada por el Partido Acción Nacional y respaldada por otras fuerzas políticas, se debilitaron los derechos de las audiencias.

“Los lineamientos que hoy se encuentran en consulta pública no crean mecanismos de censura. Al contrario: desarrollan derechos ya reconocidos por la Constitución y la ley para que las audiencias distingan entre información y opinión, entre publicidad y contenido editorial; ejerzan el derecho de réplica; cuenten con defensorías de las audiencias y garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad”, aseguró.

Morena insistió en negar que se busque controlar y censurar a los medios de comunicación como acusan varios sectores sino que se establecen responsabilidades para proteger el derecho del pueblo a recibir información.

La autoridad –agrega--no revisará previamente las transmisiones. El procedimiento sólo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta.

Lo que realmente les incomoda no es la censura; es que el pueblo participe, opine y decida. Durante décadas se acostumbraron a decidir en lo oscurito. Hoy las cosas son distintas. La democracia no consiste solamente en votar.

“La verdadera discusión es si la democracia debe proteger únicamente a quienes tienen el poder de comunicar o también a millones de mexicanas y mexicanos que tienen derecho a recibir información y participar en la conversación pública. Defender los derechos de las audiencias es defender la libertad y reconocer la dignidad del pueblo”, estableció

Por ello, celebró que la propuesta se encuentre abierta a consulta pública para que participen las audiencias, concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía.

En este sentido, consideró que lo que realmente incomoda a quienes se han pronunciado en contra, “es que el pueblo participe, opine y decida”.