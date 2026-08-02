Detienen a Iván Martín “N”, presunto coautor del feminicidio de Valeria Márquez

Valeria Márquez La influencer fue asesinada en mayo de 2025 mientras se encontraba en su salón de belleza y todavía no se han realizado detenciones de personas vinculadas al crimen.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Iván Martín “N”, quien es señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez. De acuerdo con la autoridad, el detenido habría tenido una participación previa, durante y posterior al ataque ocurrido el 13 mayo de 2025.

La captura se realizó durante un cateo en Zapopan, donde también fueron aseguradas armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones que serán analizadas como parte de la investigación. La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas en el feminicidio.

¿Quién es Iván Martín “N” y por qué fue detenido?

La Fiscalía de Jalisco informó que Iván Martín “N” fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada durante un operativo realizado en el municipio de Zapopan.

Según las investigaciones ministeriales, el hombre es considerado presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez, ya que, de acuerdo con los datos de prueba recabados hasta el momento, habría tenido una participación antes, durante y después de la agresión.

¿Cómo ocurrió la detención de Iván Martín “N”?

La captura se realizó luego de que un juez emitiera la orden de aprehensión contra el acusado. Una vez confirmada la instrucción, elementos de agentes ministeriales, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron un cateo en el que aseguraron diversos indicios que podrían incorporarse a la investigación, entre ellos armas de fuego, teléfonos celulares, identificaciones y otros objetos que serán sometidos a peritajes.

Todo el material asegurado será analizado por los especialistas para determinar si guarda relación con el feminicidio y fortalecer las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía.

¿Qué sigue en el caso de Valeria Márquez?

Luego de confirmarse la detención de Iván Martín “N”, el acusado deberá presentarse ante un juez de control para que este dé orden para comenzar con la audiencia inicial.

Asimismo, el Ministerio Público presentará las pruebas con las que deberá comprobar la imputación, a la vez que la defensa del acusado tendrá la oportunidad de presentar las pruebas que justifiquen su inocencia.

Posteriormente, el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso y resolverá las medidas cautelares correspondientes.