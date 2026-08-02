Dictan prisión preventiva a “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Prisión preventiva para “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

La madrugada de este domingo, bajo un fuerte operativo de seguridad, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Horas antes, un juez federal le había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso en su contra.

Junto con él también fue internado Jesús Salvador Vela Salazar, quien fue detenido durante el mismo operativo realizado el pasado 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco.

Ambos fueron presentados ante un juez de control por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Ministerio Público Federal formulara imputación por su probable participación en los delitos de posesión con fines de comercio, en la modalidad de venta de clorhidrato de metanfetamina, así como posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Permanecerá en el Altiplano

Tras valorar los argumentos presentados por la autoridad ministerial, el juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los dos imputados.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que será en un plazo de hasta 144 horas cuando el juzgador determine si ambos son vinculados a proceso.

Mientras tanto, Ramón Ángel Álvarez Ayala y Jesús Salvador Vela Salazar permanecerán recluidos en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con fuentes federales, los dos ingresaron al centro penitenciario alrededor de las 3:50 horas de este domingo.

Señalado por el homicidio del exalcalde de Uruapan

Además de los delitos por los que actualmente fue imputado, las autoridades identifican a Ramón Ángel Álvarez Ayala como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También es señalado como el probable autor intelectual del homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

La detención de ambos fue resultado de los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad, que posteriormente los puso a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia encargada de integrar la investigación y presentarlos ante la autoridad judicial.

Con la imposición de la prisión preventiva, el proceso penal continuará en los próximos días, cuando el juez determine si existen los elementos suficientes para vincular a proceso a los dos imputados por los delitos que les atribuye la Fiscalía.