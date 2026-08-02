Jóvenes Construyendo el Futuro Jóvenes Construyendo el Futuro abre vinculaciones en agosto: ¿Cómo recibir el apoyo de 9 mil 582 pesos? (Cuartoscuro)

Un nuevo periodo de vinculaciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro dio inicio formalmente este mes de agosto.

El esquema, impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), permitirá a miles de personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan incorporarse a centros de trabajo para recibir capacitación laboral hasta por un periodo de un año.

Durante su estancia en empresas, talleres, comercios o instituciones públicas, los aprendices contarán con cobertura médica respaldada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y recibirán un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos, el cual se dispersará mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Fecha de apertura de las nuevas plazas y registros

La STPS confirmó que desde el pasado 1 de agosto se habilitó el sistema para que las personas que ya cuentan con un registro activo en la plataforma oficial puedan consultar los centros de capacitación disponibles.

A partir de esa fecha, los aspirantes tienen la posibilidad de revisar las opciones en su localidad y postularse al espacio que mejor se ajuste a sus intereses y perfil profesional.

Requisitos y paso a paso para completar el registro

Para quienes aún no han concluido su proceso de inscripción, la plataforma oficial del programa se encuentra disponible para completar los siguientes pasos antes de solicitar una vacante:

Ingresar la información personal requerida en el portal del programa.

Registrar el domicilio exacto utilizando la herramienta del mapa integrado en la plataforma.

Subir la fotografía digital solicitada para la identificación del expediente.

Descargar, leer y aceptar la Carta Compromiso para dar por finalizado el registro.

¿Qué ocurre tras enviar la postulación a un centro de trabajo?

Al momento de seleccionar un centro de capacitación y enviar la solicitud, el aspirante deberá ponerse en contacto con la empresa o institución para programar un primer encuentro.

A partir de la fecha de postulación, el centro de trabajo dispone de un plazo máximo de cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud del interesado dentro del sistema.