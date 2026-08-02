Liberadas en forma pacífica las instalaciones del Canal 11

Canal 11

Canal Once informó a las audiencias y al público en general, que este domingo 2 de agosto retomó de manera pacífica las instalaciones de la emisora, tras más de dos meses de ocupación por un grupo reducido de estudiantes con demandas ajenas a las atribuciones del Canal.

Desde el pasado 21 de mayo, las instalaciones del canal permanecieron ocupadas por estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), periodo en el que el canal, afirmó haber privilegiado el diálogo como vía para recuperar las instalaciones y restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, la revisión de su infraestructura y de su acervo audiovisual, así como la prestación plena de los servicios informativos, educativos, científicos y culturales.

Canal Once reiteró su respeto al derecho de las y los estudiantes a expresar sus inconformidades y el derecho de las y los trabajadores de la emisora a desempeñar la labor pública.

En el periodo transcurrido, el Canal mantuvo sus transmisiones aunque reconoció que la operación implicó limitaciones operativas que hacen indispensable el restablecimiento gradual de las actividades en sus instalaciones.

Se dio a conocer que en los próximos días el medio informará sobre los resultados de la evaluación técnica de sus instalaciones, de la infraestructura y de los bienes bajo su resguardo, así como de las acciones que se emprenderán para su recuperación, conservación y pleno restablecimiento operativo.

“Para Canal Once es importante señalar que la recuperación de las instalaciones no modifica las mesas de trabajo establecidas con las autoridades competentes, las cuales continuarán desarrollándose por la vía del diálogo”, se informó.