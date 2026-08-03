Aplaza Morena para septiembre convocatoria para alcaldes, diputados federales y locales

Citlalli Hernández anunció que la convocatoria que se emitiría este lunes se aplazó para septiembre próximo. (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional de Morena aplazó para finales de agosto el registro de quienes buscan las coordinaciones municipales y las distritales federales que después se convertirán en candidatos a alcaldías y diputaciones federales, rumbo a las elecciones del 20267, cuya convocatoria estaba programada para emitirse este lunes.

Lo mismo sucedió con la convocatoria para las coordinaciones distritales locales, (diputaciones locales) cuya convocatoria ahora será para septiembre próximo.

En un video, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández Mora, informó que la fecha se cambió bajo el argumento de que se busca generar las condiciones para que el proceso interno no sea un conflicto interno, sino un proceso que permita definir a quienes el pueblo decida, a través de una encuesta.

Hernández aseguró que se cuidará en todo momento, los perfiles a fon de no tengan mala trayectoria o algún tema ante la justicia o antecedente que genere agravio con la población.

Reveló que junto con la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, acordaron modificar las fechas para la segunda etapa del proceso de selección de los denominados “coordinadores distritales y municipales de defensa de la soberanía”,

Es decir, para quienes s serán los candidatos a diputados federales y alcaldes.

Asimismo detalló que habrá requisitos específicos y no o necesariamente los mismos solicitados para los candidatos a coordinadores de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

“Buscamos garantizar un proceso con reglas, encuesta, respetarla. No solo que mida popularidad o conocimiento, también honestidad, cercanía, la opinión que tiene la ciudadanía”, dijo.

Informó que la dirigencia se ha reunido, en bloques, con los casi 300 aspirantes a las candidaturas a gobernador, encuentros que continuarán en los próximos días.

“Emitimos ya la convocatoria para las coordinaciones estatales de defensa de la transformación ya hubo un registro ya se registraron como lo hicimos público, casi 300 personas y ya en estos últimos días hemos convocado aspirantes y seguiremos convocando. Nos faltan varios por si ahí hay alguien que nos diga que no fue convocados, son varios bloques en los que estamos convocando y estamos ya entrando digamos a la recta final de este proceso de coordinaciones estatales”, indicó.

Hernández presumió que el objetivo de Morena es ganar todas las elecciones estatales, federales y locales.

Con ello buscan mantener los estados que ya gobierna Morena y arrancarle al PAN alguno de sus bastiones como son Querétaro, Aguascaliente4s y sobre todo Chihuahua, que estarán en juego en el 2027 pero también buscan arrebatarle a Movimiento Ciudadano la gubernatura de Nuevo León.

Hernández llamó a cerrar filas en las coordinaciones de los 17 estados y demandó a los aspirantes que no haya confrontaciones ni guerra sucia, no dispendio, no reparto de dádivas, y les recuerda que los procesos internos no son de proselitismo electoral.