Beca Rita Cetina Primaria 2026: calendario OFICIAL de pagos de agosto y fechas por apellido

Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si no te depositaron? Conoce qué pasos debes seguir en caso de no recibir el pago de tu Beca Rita Cetina (Imagen hecha con IA)

Las madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos que estudian en nivel básico al programa de Beca Rita Cetina 2026 destinado a apoyar la compra de uniformes y útiles escolares ya pueden estar tranquilos pues ya se publicó el calendario oficial de pagos para el mes de agosto.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que los depósitos se realizarán durante agosto de 2026 de manera escalonada, siguiendo un calendario organizado por la primera letra del apellido del padre, madre o tutor registrado como titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ello, te dejamos toda la información para revisar la fecha exacta de dispersión.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina en agosto 2026

Lunes 3 de agosto | letras A, B

| letras Martes 4 de agosto | letra C

| letra Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F

| letras Jueves 6 de agosto | letra G

| letra G Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L

| Letras Lunes 10 de agosto | Letra M

| Letra M Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q

| Letras Miércoles 12 de agosto | Letra R

| Letra Jueves 13 de agosto | Letra S

| Letra Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los recursos serán depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional para quienes ya recibieron el plástico durante las jornadas efectuadas entre mayo y julio.

¿De cuánto es el apoyo? Esto paga la beca Rita Cetina

El apoyo asciende a 2,500 pesos por estudiante inscrito en una primaria pública y beneficiará a aproximadamente 7.2 millones de niñas y niños en todo el país.

Además, dicho recurso está destinado exclusivamente a la compra de uniformes escolares, mochilas, zapatos, cuadernos, libros complementarios, material escolar, etc.

La intención es que las familias cuenten con el recurso antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

¿Quiénes recibirán el apoyo?

El programa está dirigido exclusivamente a:

Estudiantes inscritos en escuelas públicas de primaria.

Madres, padres o tutores que realizaron correctamente el registro.

Familias que cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar habilitada.

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Las autoridades recomiendan verificar el saldo mediante los siguientes medios:

La aplicación del Banco del Bienestar.

Cajeros automáticos.

Ventanillas bancarias.

Compras con tarjeta (sin necesidad de retirar efectivo).

También puedes marcar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300

No es obligatorio acudir el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta.