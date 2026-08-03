Huelga Monte de Piedad tiene un nuevo avance: así van los acuerdos y negociaciones

Huelga del Monte de Piedad | Sindicato reporta avances en las negociaciones. (Cuartoscuro)

A diez meses del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, las negociaciones entre la institución y el sindicato de trabajadores muestran señales de avance, aunque todavía no existe una fecha definida para el fin del conflicto que mantiene cerradas las 304 sucursales en todo el país.

Si bien el paro laboral continúa, representantes sindicales reconocieron que en las últimas semanas se han logrado acuerdos en algunos de los temas que mantenían estancadas las mesas de diálogo, lo que abre la posibilidad de seguir avanzando hacia una solución.

¿Qué avances hay en la huelga del Monte de Piedad?

De acuerdo con declaraciones del secretario general del sindicato, Alejandro García, uno de los principales avances se ha dado en el proceso de unificación de plazas, un mecanismo que busca homologar las condiciones laborales de trabajadores que desempeñan funciones similares, pero que cuentan con distintos tipos de contratación o prestaciones. Este tema era uno de los principales puntos de diferencia entre ambas partes.

Sin embargo, todavía quedan asuntos pendientes por resolver, entre ellos las llamadas boletinaciones, una práctica mediante la cual trabajadores presuntamente son incluidos en listas o registros que dificultan su reingreso laboral, además del pago de salarios caídos y otros aspectos relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que las negociaciones continúan.

El dirigente sindical también informó que una jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el asunto relacionado con la huelga, por lo que la resolución podría fijar un criterio que tenga efectos en todo el país.

No obstante, el proceso aún podría extenderse debido a un amparo promovido por el Nacional Monte de Piedad contra la existencia de la huelga. Ese recurso deberá resolverse antes de que pueda comenzar el juicio para determinar la responsabilidad del conflicto.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas?

Mientras las sucursales permanecen cerradas, el Nacional Monte de Piedad ha reiterado que las prendas de los clientes continúan resguardadas bajo protocolos de seguridad y que mantiene abiertos sus canales de atención para resolver dudas sobre los contratos de empeño.

Asimismo, la institución actualizó el pasado 14 de julio las fechas de comercialización de las prendas con vencimiento a partir del 25 de septiembre de 2025. Durante ese periodo adicional, los intereses continúan generándose diariamente conforme a la tasa del préstamo contratado.

También precisó que quienes liquiden por completo su préstamo durante la huelga podrán recuperar su prenda sin que se les cobre un cargo adicional por concepto de custodia.