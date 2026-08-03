Pensión Bienestar: ¿ya hay calendario de pagos para agosto?

Apoyos Bienestar Programas del Bienestar que recibirán depósitos este agosto 2026.

Tras concluir los pagos de la Pensión Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto, algunas personas mayores beneficiadas por este programa han comenzado a preguntarse cuándo será el próximo depósito en su Tarjeta Bienestar, con el propósito de contemplar dicho monto en su rutina diaria rumbo al fin de verano.

A su vez, también existen otros programas sociales cuyo calendario de pagos en agosto ha sido programado oficialmente, destacando el apoyo a estudiantes y mujeres mexicanas.

Pensión Bienestar: ¿Hay calendario de pagos para agosto 2026?

Dado que el calendario oficial del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores estipula que el apoyo se otorga de manera bimestral, no existirán depósitos durante el mes de agosto para quienes han cobrado su monto en julio 2026, debido a que el programa finalizó las consignaciones correspondientes al periodo bimestral julio-agosto de este año.

Por lo tanto, no hay un calendario para el mes de agosto, sino que la próxima tanda de pagos se programará para el bimestre septiembre-octubre, cuyos primeros apoyos se verán reflejados en las Tarjetas del Bienestar durante los primeros días de septiembre, para posteriormente realizarse de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada persona inscrita.

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha liberado el calendario oficial correspondiente al bimestre del siguiente pago.

Sin embargo, tomando en consideración procesos anteriores, es posible que la programación de depósitos para la Pensión Bienestar sea anunciada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum o en canales oficiales del programa entre mediados o finales de este agosto, previo al arranque de pagos.

¿De cuánto es el apoyo económico de la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores?

El monto depositado se mantiene en 6,400 pesos bimestrales para las personas de 65 años o más incorporadas al programa del Bienestar y su pago se realiza de manera escalonada con el propósito de evitar aglomeraciones en las sucursales.

Las autoridades también recuerdan a las personas inscritas que no es necesario retirar todo el dinero el mismo día en que es depositado, ya que el apoyo permanece seguro y sin cambio en la cuenta bancaria del beneficiario o beneficiaria hasta que decida hacer uso del dinero.

Programas del Bienestar que recibirán depósitos este agosto 2026

A pesar de que el periodo de depósitos para la Pensión Bienestar finalizó en los últimos días de agosto, aún existen programas de este apoyo federal que contarán con pagos durante agosto 2026.

Entre ellos, se encuentran:

Beca Rita Cetina: a partir del 3 de agosto.

a partir del 3 de agosto. Jóvenes Construyendo El Futuro: 28 de agosto.

28 de agosto. Mujeres con Bienestar: se espera que este agosto inicien los depósitos, luego de que se realizara el tercer pago del año durante junio.

se espera que este agosto inicien los depósitos, luego de que se realizara el tercer pago del año durante junio. Mi Beca para Empezar.

Estos programas fueron creados por el Gobierno Federal para ayudar a las personas con más necesidad entre la población mexicana, otorgando un apoyo económico que aporte a la reducción de la pobreza y el impulso educativo.