Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué estudiantes cobran del martes 4 al viernes 7 de agosto? Conoce a quienes les depositarán la Beca Rita Cetina en los próximos días (Programas para el Bienestar)

Ha comenzado la dispersión de pagos para la Beca Rita Cetina de primaria para útiles y uniformes escolares; conoce a qué letras deberán depositarles del martes 4 al viernes 7 de agosto.

De acuerdo con lo anunciado por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizarán de manera calendarizada del 3 al 14 de agosto según la inicial del primer apellido del beneficiario.

¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina del martes 4 al viernes 7 de agosto de 2026?

Del martes 4 al viernes 7 de agosto, los beneficiarios que estarán recibiendo su depósito son quienes la inicial de su primer apellido inicie con alguna de las siguientes letras:

Martes 4 de agosto: Letra C

Miércoles 5 de agosto: Letras D, E, F

Jueves 6 de agosto: Letras G

Viernes 7 de agosto: Letras H, I, J, K, L

¿De cuánto es el monto del depósito de la Beca Rita Cetina para primaria?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina deberán recibir en su tarjeta del Banco del Bienestar un depósito de $2,500 pesos, el cual tiene como objetivo ayudar en la compra de uniformes y útiles escolares para el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Recuerda que, en el caso de la Beca Rita Cetina para nivel primaria, el apoyo consiste en un único pago anual, por lo que después de este depósito, el siguiente será hasta el próximo ciclo escolar.

¿Cómo saber si ya depositaron la Beca Rita Cetina en tu tarjeta del Bienestar?

Si aún no recibes el pago de la Beca Rita Cetina de primaria, podrás conocer si ya te depositaron ingresando a la app del Banco del Bienestar, donde podrás consultar el saldo de la tarjeta que te entregaron las autoridades, ya que ahí te depositarán tu beca.

Para poder acceder a la aplicación del Banco del Bienestar y consultar tu saldo, lo único que debes hacer es descargarla en tu celular y seguir estos pasos:

Escribir tu número celular.

Ingresar los 16 números de tu tarjeta y tu NIP.

Generar una contraseña segura y confirmarla.

Una vez seguidos los pasos anteriores, podrás conocer cuándo se realice algún depósito a tu tarjeta del Banco del Bienestar, como el pago de la Beca Rita Cetina.