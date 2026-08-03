Registro de celulares 2026: ¿Qué líneas telefónicas serán suspendidas en agosto? Conoce cuál es la fecha límite para registrar tu línea telefónica antes de dejar de tener servicio (Pexels)

Con el inicio de agosto, algunos celulares dejarán de tener servicio este mes si no realizan el registro obligatorio de su línea telefónica; conoce cuáles, cómo registrarla y cuál es la fecha límite.

En junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió la fecha límite para el registro de líneas telefónicas en México hasta diciembre de 2026, estableciendo un calendario, y en agosto se cumplirá la primera fecha límite para algunos números.

¿Qué números de celular serán suspendidos en agosto si no se registran?

De acuerdo con el calendario publicado por la CRT, los números celulares que terminen en 0 deberán vincular su línea telefónica con su CURP antes del 15 de agosto. Mientras que las líneas que finalicen en 1 tendrán hasta el 31 del mismo mes; de lo contrario, esta será suspendida y ya no tendrán servicio telefónico.

Calendario escalonado de registro celular: Todas las fechas límite por dígito

Con el objetivo de identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual vía telefónica, el Gobierno de México, a través de la CRT, estableció un calendario con las fechas límite para que las personas vinculen su línea celular con su CURP, según el último dígito de su número telefónico, quedando establecido de la siguiente manera:

0: 15 de agosto

15 de agosto 1: 31 de agosto

31 de agosto 2: 15 de septiembre

15 de septiembre 3: 30 de septiembre

30 de septiembre 4: 15 de octubre

15 de octubre 5: 31 de octubre

31 de octubre 6: 15 de noviembre

15 de noviembre 7: 30 de noviembre

30 de noviembre 8: 15 de diciembre

15 de diciembre 9: 31 de diciembre

Paso a paso: ¿Cómo registro mi línea telefónica?

Ya sea que tu número celular sea AT&T, Telcel, Movistar o de cualquier otra compañía celular, si no quieres perder tu número telefónico, lo único que necesitas es tu credencial vigente de identificación y seguir estos pasos para vincular tu línea:

Ingresar a la página de tu compañía telefónica e ingresar tu número celular.

Tomar una foto de tu credencial vigente por ambos lados.

Tendrás que validar tu identidad con la cámara de tu celular siguiendo las instrucciones en pantalla.

Listo, con esos pasos habrás vinculado tu número celular con tu CURP y ya no correrá el riesgo de ser cancelada.

¿Qué pasa si no registro mi línea celular?

Si después de la fecha límite establecida según la terminación de tu número, no has vinculado tu línea celular con tu CURP, dejarás de tener servicio, pues serán suspendidas.

Según lo señalado por la CRT, al quedar cancelada la línea celular, ya no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número, como recibir códigos de verificación.