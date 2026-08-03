Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan, en Tlaxcala, alcanza 70% de avance

Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan alcanza 70% de avance; reducirá traslados hasta en 20 minutos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la construcción del Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan registra un avance del 70 por ciento, obra que busca mejorar la movilidad en la región y reducir hasta en 20 minutos los tiempos de traslado para miles de usuarios.

De acuerdo con la dependencia federal, el proyecto se desarrolla sobre la carretera federal MEX-121 Puebla-Belén y conectará con la carretera México 117 hacia San Martín Texmelucan, lo que permitirá agilizar el tránsito entre Puebla, Tlaxcala y Apizaco.

La obra beneficiará de manera directa a 73 mil 215 habitantes de los municipios de Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala y La Magdalena, al ofrecer una vía con mayor capacidad y seguridad para los automovilistas.

El distribuidor contará con un Paso Superior Vehicular de 1.2 kilómetros de longitud, de los cuales 654 metros corresponden a la estructura principal y el resto a las rampas de acceso. Además, dispondrá de cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho, un acotamiento exterior, parapetos y una barrera central para reforzar la seguridad vial.

La SICT detalló que actualmente los trabajos se concentran en el montaje de trabes, la colocación de concreto en la losa, la instalación de acero en diafragmas y la construcción de muros mecánicamente estabilizados, actividades que permitirán continuar con el desarrollo de la infraestructura.

Durante su construcción, el proyecto generará 2 mil 160 empleos, contribuyendo a la actividad económica de la región mientras se ejecutan las obras.

La dependencia destacó que el distribuidor vial forma parte de las acciones para fortalecer la conectividad carretera en Tlaxcala y facilitar el desplazamiento de personas y mercancías, además de mejorar la seguridad para quienes transitan diariamente por este corredor.

Con este proyecto, el Gobierno de México busca impulsar la infraestructura vial en el estado, reducir los tiempos de traslado y favorecer el desarrollo económico y social de la zona mediante una red carretera más eficiente y segura.