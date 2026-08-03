IECM garantiza la paridad de género en cargos de elección popular

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el acuerdo mediante el cual se establecen los porcentajes de rentabilidad de los partidos políticos en los distritos electorales uninominales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Estos porcentajes servirán como base para la integración de los bloques de competitividad durante la etapa de postulación de candidaturas del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La rentabilidad es un indicador técnico que se obtiene a partir del porcentaje de votación local emitida que cada partido político obtiene en cada distrito electoral uninominal y demarcación territorial durante el proceso electoral inmediato anterior.

Este indicador permite identificar los bloques de competitividad que deberán observar los partidos políticos al momento de registrar sus candidaturas.

Estos bloques de competitividad fortalecen el principio constitucional de paridad de género, impidiendo que las mujeres sean postuladas únicamente en aquellos distritos o demarcaciones donde los partidos políticos registran menores posibilidades de obtener el triunfo. De esta forma se trabaja con el objetivo de avanzar hacia una igualdad sustantiva en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.

Esta aprobación de porcentajes de rentabilidad, también proporciona certeza jurídica a los partidos políticos sobre la información que servirá de base para conformar cada bloque de competitividad.

La integración definitiva de dichos bloques y el cumplimiento de requisitos y reglas de paridad y de postulación que apruebe el Consejo General del IECM, deberán atenderse por todos los partidos políticos durante el proceso de registro de candidaturas.