El nuevo examen para ingresar a la UNAM ¿Ya hay fecha para el nuevo examen UNAM? Información de la prueba de admisión a licenciatura (Pexels)

La UNAM aplicará nuevamente el examen de control a un grupo de aspirantes a licenciatura, luego de las irregularidades detectadas durante el proceso en que se realizó el examen de admisión en línea para el ciclo escolar 2026-2027.

La medida busca verificar la validez de los resultados obtenidos en la evaluación y dar certeza a la comunidad universitaria.

¿Qué irregularidades detectó la universidad en los resultados en línea?

Por primera vez en su historia, la UNAM aplicó su examen de admisión a nivel licenciatura de forma 100% en línea, sin embargo, durante la revisión de resultados, la Universidad detectó casos atípicos con puntajes perfectos y métricas exageradamente altas en comparación con procesos anteriores.

Ante esta situación, la institución suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso y creó una Comisión Técnica para investigar lo ocurrido, con el objetivo de garantizar la transparencia y equidad en el proceso de selección de los aspirantes a la licenciatura.

¿Cuándo y dónde publicará la DGAE las fechas de aplicación?

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lomelí Vanegas, solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

¿A qué alumnos convocará la Comisión Técnica para repetir la evaluación?

De acuerdo con lo determinado por la Comisión Técnica, la prueba de control estará dirigida de manera estricta a dos grupos de aspirantes.

En primer lugar, deberán presentarlo los alumnos que recibieron originalmente un aviso de selección para ingresar a la UNAM mediante el examen inicial.

Asimismo, la evaluación aplicará para los aspirantes que hayan obtenido un puntaje igual o superior al menor número de aciertos requeridos para ingresar al programa académico de su elección.

La Universidad informó que estas personas tendrán la oportunidad de presentar este examen de control para validar sus resultados y así continuar con su proceso formal de admisión.