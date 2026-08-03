UNAM modifica fecha de inicio de clases para estudiantes de primer ingreso por examen de control

Clases UNAM Se modifica el inicio de clases de alumnos de primer ingreso a licenciatura (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ajustó el calendario para el inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 de los estudiantes de nuevo ingreso con el propósito de dar espacio a la aplicación del examen de control que verificará los resultados del proceso de admisión.

El acuerdo fue adoptado por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, luego de analizar las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica de Personas Expertas encargada de revisar el proceso de ingreso a licenciatura.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM?

Como parte de las acciones aprobadas, la UNAM informó que buscará que las actividades académicas para quienes ingresan por primera vez comiencen el lunes 31 de agosto de 2026. La medida aplicará tanto para los alumnos que acceden mediante pase reglamentado como para quienes participan por concurso de selección.

El cambio responde a la necesidad de organizar la aplicación presencial del examen de control y completar los procedimientos administrativos relacionados con la inscripción de la nueva generación, procurando que el calendario universitario tenga la menor afectación posible.

Al mismo tiempo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario general, Javier de la Fuente, a mantener una sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar las reinscripciones y supervisar la implementación de este mecanismo extraordinario.

Mientras se reorganiza el ingreso de la nueva generación, la UNAM confirmó que los estudiantes que ya realizan estudios de licenciatura retomarán actividades el próximo lunes 17 de agosto de 2026.

Cada facultad y escuela comunicará mediante sus canales oficiales las fechas y procedimientos correspondientes para reinscripciones y demás actividades académicas, mientras la Universidad continúa con la organización del examen de control y los preparativos para el inicio del nuevo ciclo escolar de primer ingreso.

¿Cuándo es el examen de control e la UNAM?

La información relacionada con las fechas, sedes y el procedimiento para convocar a cada aspirante será publicada el martes 4 de agosto mediante los canales oficiales de la UNAM.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la habilitación de sedes foráneas, además de la ubicada en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar la aplicación presencial del examen de control a los aspirantes convocados.

La Universidad también anunció que reforzará los procesos administrativos para agilizar la entrega de documentos y la inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso, con la intención de que el retraso provocado por la revisión del proceso de admisión tenga el menor impacto posible.