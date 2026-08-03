UNAM dará a concer mañana las fechas y sedes del examen control

Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Después de varios días marcados por la incertidumbre, protestas y la recomendación de aplicar un examen de control para el proceso de admisión 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó a definir los siguientes pasos para concluir el ingreso a licenciatura.

Este lunes, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM sostuvo una reunión para analizar la recomendación emitida por la Comisión Técnica de Expertas y Expertos encargada de revisar el proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.

Durante la sesión, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al recién nombrado secretario General, Javier de la Fuente Hernández, a mantenerse en sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar tanto las acciones relacionadas con las reinscripciones como la organización del examen de control que deberá aplicarse a una parte de los aspirantes.

Primeros acuerdos

Como resultado de la reunión, las autoridades universitarias acordaron trabajar para que las y los estudiantes de primer ingreso, tanto quienes obtuvieron su lugar mediante pase reglamentado como quienes participaron en el concurso de selección, inicien clases el próximo 31 de agosto de 2026.

Otro de los acuerdos fue habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para realizar de manera presencial el examen de control, una medida con la que la universidad busca facilitar la aplicación de esta evaluación a las y los aspirantes convocados.

Asimismo, se determinó fortalecer y agilizar los procedimientos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los estudiantes de nuevo ingreso.

Mañana se conocerán las fechas y sedes

Uno de los anuncios más esperados por los aspirantes también quedó definido durante la reunión.

El rector solicitó que este martes 4 de agosto la UNAM publique, a través de sus canales oficiales, toda la información relacionada con el examen de control, incluyendo las fechas, las sedes donde se aplicará y el procedimiento mediante el cual cada aspirante será convocado.

Con ello, la universidad busca dar certeza a miles de jóvenes que desde el anuncio de la Comisión Técnica permanecen a la espera de conocer cuándo deberán presentarse y si serán considerados dentro de este nuevo procedimiento.

Regreso para estudiantes inscritos

Durante la reunión también se abordó el calendario para quienes ya forman parte de la comunidad universitaria.

Las autoridades acordaron que las alumnas y alumnos que actualmente cursan una licenciatura retomarán actividades el próximo 17 de agosto de 2026, mientras que cada entidad académica dará a conocer, mediante sus canales oficiales, la información correspondiente a los procesos de reinscripción y demás actividades administrativas.

Al concluir la sesión, las directoras y directores de facultades y escuelas reiteraron su disposición para colaborar en el fortalecimiento de las distintas etapas del proceso de ingreso y en la implementación de las medidas acordadas para concluir la convocatoria 2026.