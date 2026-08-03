Cae 5 % presencia de migrantes mexicanos en EU por política antiinmigrante de Trump

Disminuye la cifra de migrantes mexicanos en EU debido a la cacería de indocumentados (thespanishgroup.org)

Migrantes mexicanos en EU — Derivado de la políticas antiinmigrante ordenada desde enero del 2025 por Donald Trump, la cifra de connacionales que residen en el vecino país cayó un 5 por ciento de 2010 a 2024, primera reducción desde 1980, destaca un reporte del Migration Policy Institute (MPI).

La dependencia estadounidense advirtió que de mantenerse la tendencia a raíz de la cacería de migrantes de diferentes naciones, las expulsiones de mexicanos en EU aumentarán de manear considerable.

De acuerdo con reportes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la cifra de migrantes mexicanos se ubicó en 11.14 millones en 2024, cifra por debajo del máximo histórico de 11.71 millones reportado en 2010, cuando la población migrante mexicana se quintuplicó respecto a 1980.

En la misma línea, la Oficina de Censo apuntó que la reducción de los connacionales se registró a pesar de que hubo un aumento del 26 por ciento en la población total de migrantes de 2010 a 2024, cuando el Censo documentó 51.28 millones de personas nacidas en el extranjero, el equivalente al 15.4 por ciento de la población total de Estados Unidos.

A pesar de esta caída en el número de mexicanos residentes en el vecino país, los mexicanos se mantienen como el grupo de migrantes más numeroso en EU, al representar al 22 % de toda esta comunidad, lo que equivale a más de uno de cada cinco.

El MPI refiere que entre las razones de la caída de migrantes mexicanos en EU destacan las operaciones desplegadas por personal de migración para detener con vistas a expulsar a sin papeles y a presuntos delincuentes, por lo que la cifra de los mexicanos se redujo a 238,000 en el año fiscal 2025, el nivel más bajo en 55 años y “un cambio radical” en las tendencias.

Los mexicanos representan casi la mitad de esos cruces, el 47 por ciento de las del año fiscal 2025.

ESTADOS

Asimismo, México permanece como principal país de origen de los migrantes indocumentados, cuatro de cada 10, ya que a mediados de 2023 había unos 5.5 millones de migrantes no autorizados procedentes de México frente al total de 13.7 millones en todo Estados Unidos.

La dependencia advierte que “las futuras reducciones de la población mexicana podrían acelerarse debido al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración en la frontera entre EU y México y en el interior del país”.

El estudio resalta que al sumar las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos, que también son mexicanos por ley, la población asciende a 40.5 millones de residentes en EU, más que ninguna otra nacionalidad, salvo Alemania.

Los principales estados de residencia de mexicanos son California y Texas, que acogen al 35 y al 22 por ciento de todos los migrantes del país, respectivamente.

Además, más de un tercio de los inmigrantes mexicanos, el 35 por ciento, se concentran en cinco áreas metropolitanas: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; Houston, Texas; Dallas, Texas y Riverside, California. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026