Huelga en Monte de Piedad: advierten que así operan las estafas o fraudes tipo “phishing”

Huelga en el Monte de Piedad actualización Foto: La Crónica

La huelga en Monte de Piedad mantiene en suspenso a miles de clientes que tienen prendas empeñadas o realizan pagos periódicos. Han pasado 10 meses desde que el paro de labores inició y cientos de sucursales continúan cerradas. Ante este difícil panorama se suma otra problemática que podría complicar la recuperación de los objetos empeñados: el “phishing”.

De acuerdo con la institución, los ciberdelincuentes aprovechan la suspensión temporal de operaciones presenciales para hacerse pasar por representantes del Monte de Piedad y contactar a los usuarios con supuestas notificaciones sobre refrendos, pagos pendientes, liberación de prendas o actualización de datos personales.

Se trata de una estrategia para robar los datos personales de los usuarios. Por lo que te contamos cuáles son los focos rojos que podrían advertir un posible intento de fraude.

¿Cómo funciona el fraude o “phishing?

El modus operandi identificado por Nacional Monte de Piedad es similar al utilizado por instituciones bancarias y otras entidades financieras.

Generalmente comienza con un correo electrónico, un mensaje de texto o una publicación falsa en redes sociales donde se informa al usuario sobre un supuesto problema con su contrato o con su prenda empeñada.

Los delincuentes suelen utilizar frases como: “Tu contrato está por vencer”, “Debes actualizar tus datos.”, “Evita perder tu prenda.”, “Realiza tu pago inmediatamente.”, “Tu cuenta será suspendida”, entre otras.

Al hacer clic en el enlace, la víctima es dirigida a un sitio web falso donde se solicitan datos personales o financieros que posteriormente son utilizados para cometer fraudes.

Señales para identificar un intento de phishing

La institución recomienda prestar atención a diversas señales de alerta antes de responder cualquier mensaje. Entre las principales destacan las siguientes:

Correos enviados desde cuentas de @gmail.com , @outlook.com , @hotmail.com o cualquier dominio distinto al oficial.

, , o cualquier dominio distinto al oficial. Errores ortográficos o de redacción.

Logotipos de baja calidad.

Mensajes con tono alarmista.

Solicitudes de contraseñas, NIP o códigos enviados por SMS.

Enlaces con direcciones extrañas o acortadas.

Ofertas demasiado atractivas o promociones inexistentes.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso?

Las recomendaciones emitidas por la institución y por especialistas en ciberseguridad son hacer caso omiso de estas amenazas mediante las siguientes acciones:

No abrir enlaces desconocidos.

No descargar archivos adjuntos.

No proporcionar información bancaria.

No compartir códigos de verificación.

Verificar siempre la dirección del remitente.

Confirmar cualquier información únicamente mediante los canales oficiales.

Si ya proporcionaste datos personales, es recomendable cambiar inmediatamente tus contraseñas y contactar tanto a tu institución bancaria como al Nacional Monte de Piedad para recibir orientación.

¿Cuáles son los canales de comunicación oficiales?

A pesar de la huelga, el Nacional Monte de Piedad mantiene habilitados sus canales digitales para informar a los clientes sobre la situación de sus contratos, pagos de refrendo, fechas de comercialización y avances en el conflicto laboral. La institución insiste en que toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de sus plataformas verificadas y de su centro de atención telefónica.

Vía telefónica: 55 2629 2790 y 55 8890 9717

y Vía e.mail: servicioaclientes@montepiedad.com.mx

¿Las prendas están seguras?

A pesar de que la huelga en Monte de Piedad no tiene fecha de conclusión, la institución ha reiterado en distintos comunicados que las prendas permanecen bajo resguardo mientras continúa la suspensión de actividades y que los plazos de comercialización han sido ajustados para evitar afectaciones a los usuarios durante el conflicto.

Por lo tanto, todas las prendas están seguras y no se pueden perder. En tanto, recomiendan ir al corriente con los pagos ára no poner en riesgo los objetos.