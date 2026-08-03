Decomisan más de 4 toneladas de cocaína en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Sinaloa

Aseguramiento Imagen ilustrativa.

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México aseguraron cuatro embarcaciones menores con aproximadamente 4.4 toneladas de cocaína y detuvieron a 16 personas, en aguas del Océano Pacífico.

La primera acción se realizó frente a costas de Oaxaca, durante patrullajes de vigilancia marítima, mediante los cuales personal naval localizó dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa. Al inspeccionarlas, fueron asegurados 127 bultos y 42 tabiques que contenían cocaína, con un peso aproximado de tres toneladas, así como seis motores fuera de borda; fueron detenidas 10 personas.

En costas de Chiapas, se aseguraron dos embarcaciones menores, una de ellas transportaba 24 bultos con cocaína con un peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de dos mil litros de combustible; también se detuvo a seis personas.

En Nayarit, durante recorridos terrestres en el municipio de Bahía de Banderas, en el poblado Aguamilpa, elementos de Marina fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, donde un elemento naval resultó herido y un agresor perdió la vida, se aseguró un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

En acciones contra la producción de drogas sintéticas, en Culiacán, Sinaloa, en el poblado Península de Villamoros, Sinaloa, personal naval localizó y destruyó un laboratorio clandestino con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

En coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.