Conagua desarrolla proyecto Agua Saludable para Coahuila y Durango

Conagua desarrolla el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que cuenta con la tercera planta potabilizadora más grande del país

Con el fin de garantizar agua de calidad y proteger la salud de los habitantes de nueve municipios de Coahuila y Durango, la Conagua desarrolla el proyecto estratégico Agua Saludable para La Laguna, que cuenta con la tercera planta potabilizadora más grande de México.

Este sistema, cuya obra civil ya fue concluida, contribuye a atender la problemática de la presencia de arsénico en las aguas subterráneas mediante la sustitución gradual del abastecimiento proveniente de pozos por agua superficial del río Nazas.

Entre los componentes de este proyecto está una planta potabilizadora con capacidad para potabilizar 6.34 metros cúbicos de agua por segundo (m³/s), mediante 10 módulos de 0.634 m³/s cada uno. Las dos plantas mexicanas con mayor capacidad a esta son Los Berros, del Sistema Cutzamala, y San Roque, al servicio de Monterrey, Nuevo León, y su área metropolitana.

Esta obra, construida sobre un terreno de 24 hectáreas, ubicado en el ejido San Jacinto, en el municipio de Lerdo, Durango, cuenta con un proceso que permite eliminar contaminantes convencionales del agua superficial, como coliformes y turbiedad. Además, incorpora un proceso de tratamiento que permite cumplir los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 para agua destinada al uso y consumo humano.

Entre sus principales componentes están una caja de llegada, desde donde el agua se distribuye uniformemente a los 10 módulos, de los cuales tres ya están en operación; un floculador hidráulico horizontal, donde se agrupan las micropartículas de suciedad para sacarlas por gravedad; un sedimentador de alta tasa, donde se separan los sólidos agrupados en la etapa anterior; filtros; el área de cloración, y la de postcloración, que es donde concluye el proceso de potabilización.