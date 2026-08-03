Colosio Riojas deshoja la margarita; hasta fin de año decidirá si busca gubernatura de NL o Sonora

Luis Donaldo Colosio Riojas analiza si busca la gubernatura de Nuevo León o Sonora (Daniel Augusto)

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que será hasta finales de este año cuando defina si buscará la candidatura de su partido a la gubernatura de Nuevo León o de Sonora, al sostener que aún no son los tiempos electorales y que no pretende anticipar decisiones por motivos políticos.

“En su momento haremos el anuncio pertinente, no son los tiempos. Al final del día la gente sabe que mi meta y mi ruta es ayudar a mi país, mi ruta es México, y con base en eso voy a tomar la mejor decisión”, declaró.

Entrevistado sobre sus aspiraciones rumbo a las elecciones de 2027, el legislador lanzó una crítica a quienes, desde ahora, han comenzado a promover sus aspiraciones rumbo a los próximos comicios, al asegurar que no comparte esa estrategia y que evitará adelantarse al calendario político.

“No quiero adelantarme como lo hacen el resto de las personas”, expresó, al referirse al ambiente político que prevalece en el Congreso de la Unión sobre todo en Morena con las llamadas “corcholatas” rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en juego en el 2027.

Señaló que su prioridad es contribuir al país y que cualquier decisión será tomada con base en ese objetivo.

Cuestionado sobre la fecha en que dará a conocer su determinación, Colosio Riojas respondió que será hacia el cierre del año, una vez que considere que existen las condiciones políticas y electorales adecuadas.

“Al final de este año, cuando ya sean los tiempos electorales prudentes”, puntualizó.

Las declaraciones de Colosio Riojas se producen en medio de las especulaciones sobre el futuro político del legislador y las posibles cartas de Movimiento Ciudadano para disputar distintas gubernaturas en 2027.

Aunque su nombre ha sido mencionado de manera recurrente para competir por Nuevo León e incluso por Sonora, el senador dejó claro que, por ahora, no tomará una definición y esperará a que inicie formalmente la etapa electoral antes de anunciar su decisión.