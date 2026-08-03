Fertilizantes para el Bienestar alcanza 95.9% de cobertura

Beneficia a más de 814 mil mujeres productoras

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que el programa Fertilizantes para el Bienestar alcanzó un avance nacional del 95.9 por ciento en la entrega de apoyos, beneficiando de manera gratuita y sin intermediarios a más de 2 millones 37 mil productoras y productores de pequeña y mediana escala en las 32 entidades del país.

De acuerdo con la dependencia federal, al corte del 30 de julio, el programa registra un avance del 94.1 por ciento en la superficie agrícola atendida, con más de 3.5 millones de hectáreas contempladas para este año.

Entre las entidades con mayor progreso en la distribución de fertilizantes se encuentra Baja California, con un avance del 99 por ciento, seguida por Campeche, Chiapas, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo, que reportan un 98 por ciento de cobertura. En tanto, Guerrero, uno de los estados con mayor número de beneficiarios, alcanzó el 96 por ciento de su meta, con apoyo para más de 316 mil productores.

La Secretaría destacó que el maíz concentra la mayor superficie beneficiada, al representar el 75.49 por ciento del total atendido. Le siguen el frijol, con 6.40 por ciento; la caña de azúcar, con 5.98 por ciento, y el café, con 4.89 por ciento.

En cuanto a la distribución de insumos, el programa ha entregado cerca de 970 mil 700 toneladas de fertilizantes, de las cuales 409 mil 530 toneladas corresponden a DAP y 557 mil 660 toneladas a urea, lo que representa el 93 por ciento de la meta anual establecida para 2026.

Uno de los aspectos que resaltó Agricultura es el impacto del programa entre las mujeres del campo. Del total de personas beneficiadas, más de 814 mil son mujeres, equivalente al 39.96 por ciento de los apoyos otorgados, mientras que más de 1.22 millones son hombres.

Asimismo, la dependencia informó que 354 mil 518 mujeres indígenas han recibido fertilizantes, cifra que representa el 43.55 por ciento del total de productoras beneficiadas. Estas agricultoras han obtenido más de 138 mil toneladas de insumos, suficientes para atender una superficie superior a 463 mil hectáreas de cultivos prioritarios.

Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran el mayor número de mujeres indígenas beneficiadas por el programa, lo que, según la Secretaría, refleja la prioridad otorgada a las comunidades rurales e indígenas para fortalecer la producción agrícola y contribuir a la soberanía alimentaria del país.

La Secretaría de Agricultura reiteró que todos los trámites del programa son personales, gratuitos y sin intermediarios, e invitó a las y los productores a consultar su registro y ubicar el Centro de Distribución Agricultura (CEDA) que les corresponde para recibir el apoyo.