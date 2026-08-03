Inegi confirma baja en homicidios en 21.4 % durante 2025

El 2025 registró una disminución en el reporte de homicidios en México (Archivo/EFE)

Homicidios Inegi — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó este lunes que la tasa de homicidios en México cayó a 21.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, con lo que retomó su tendencia a la baja tras el repunte registrado en 2024, cuando fue de 25.6 por ciento.

El órgano autónomo resaltó que la cifra presentada también es menor al 24 por ciento del 2023, al 26 por ciento del 2022, al 28 por ciento del 2021, al 2020 y 2019 cuando hubo los registros más alto en la historia y al 29 por ciento de 2018, durante la primera parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Inegi también reportó una disminución anual del 18 por ciento en la cifra absoluta de asesinatos en 2025, cuando se registraran 27,989 frente a los 33,550 de 2024.

El reporte desglosado por el Instituto de Estadística apunta que las cifras son menores a los 33,550 de 2023, los 33,287 homicidios de 2022, los 35,700 de 2021 y a los 36,773 de 2020, los 36,661 de 2019 y los 36,685 de 2018, los tres años con más homicidios en la historia de México.

Mientras que la información del Gobierno Federal proviene de las carpetas de investigación de fiscalías, las estadísticas del órgano autónomo, surgen de los registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.

El reporte refiere que por género, hubo 38.4 homicidios por cada 100,000 hombres, una disminución respecto a 2024, cuando la tasa fue de 46.

Mientras que en el caso de las mujeres, hubo 4.7 asesinatos por cada 100,000, menor a la tasa de 2024 que fue de 5.6.

Los estados con mayores tasas de homicidios por 100,000 personas fueron Colima (89), Morelos (58), Sinaloa (57), Baja California (55), Sonora (54) y Chihuahua (53).

En contraste, los estados con menores índices de homicidios fueron Yucatán (2), Coahuila (3), Chiapas (7), Querétaro (7), Durango (6), Tamaulipas (8), Tlaxcala (9), Hidalgo (9) y Ciudad de México (9).

En cifras absolutas, los estados con más asesinatos fueron Guanajuato (3,249), Chihuahua (2,106), Estado de México (2,575), Baja California (2,095), Chihuahua (2,305) y Sinaloa (1,805).

En tanto que los de menor número de homicidios fueron Yucatán (42), Campeche (97), Durango (108), Coahuila (109) y Tlaxcala (139).

En relación con los artefactos que se utilizaron, siete de cada 10 homicidios, el 70.8 por ciento ocurrieron con agresiones por armas de fuego, seguidos por armas u objetos punzocortantes (9.4 por ciento).

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