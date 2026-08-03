Profeco realizará la Feria de Regreso a Clases

Profeco apoya la economía de las familias mexicanas con la Feria de Regreso a Clases

En el marco del ciclo escolar 2026-2027, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará los próximos 15 y 16 de agosto la Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma en la Ciudad de México.

La institución invitó a la ciudadanía a consultar el micrositio alojado en la página oficial de la Profeco donde se encuentra la ubicación de esta y más de 50 ferias que se instalarán en todo el país de manera escalonada hasta el 4 de septiembre.

En síntonia, la Revista del Consumidor #596 del mes de agosto, está orientada a apoyar la toma de desiciones de las familias mexicanas con información que promueve el consumo responsable en el regreso a las aulas.

En otro punto, dependencia informó que, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la remesadora que más pesos da por los dólares enviados a México a través de depósito a cuenta o transferencia.

Respecto al seguimiento del compromiso por parte de las estaciones de servicio de vender el litro de diésel en menos de $27 la Procuraduría señaló que el 85.2 por ciento de las gasolineras lo respetan. Asimismo, indicó que el precio promedio nacional de este combustible al 31 de julio fue de $27.03 por litro.

Referente al monitoreo de precios de los 24 productos que conforman la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) —cuyo precio total no debe ser mayor a $910.00 —, del 20 al 24 de julio el precio más bajo ($715.31 ) se detectó en Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora.

Por el contrario, Walmart Taxqueña, en Coyoacán, Ciudad de México, reportó el precio más alto ($921.50). Con la revisión de precios realizada en tres ciudades adicionales (Ecatepec de Morelos, Estado de México; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y Acapulco, Guerrero), se encontró que en todas ellas el precio más caro se mantuvo por debajo del máximo acordado.