La Casa de Moneda de México lanzó nueva colección de medallas: la temática es... ¡dinosaurios!

Colección de medallas de Dinosaurios 2026 La Casa de Moneda de México anunció su edición especial del Labocania anomala.

Tras el enorme éxito de las monedas temáticas del Mundial 2026, la Casa de Moneda de México anunció su nueva colección de medallas, cuyo tema fue planteado como un homenaje a la prehistoria mexicana, resaltando especialmente el patrimonio fósil del país.

Con diseños de gran detalle y un acabado excepcional, que convierte estas monedas en verdaderas piezas de colección, la Casa de Moneda de México invita a la población a llevar consigo “un fragmento de la historia natural” de México.

Conoce al Labocania anomala, dinosaurio que la Casa de Moneda de México presenta en su nueva colección

Hace aproximadamente 76 millones de años, el Labocania anomala habitó durante el periodo Cretácico Superior, identificado como un dinosaurio terópodo tiranosáurido tras el hallazgo de sus restos.

La medalla presentada por la Casa de Moneda de México incorporó detalles científicos precisos a la pieza de colección, incluyendo la inscripción de la región de Baja California, sitio en el que fueron hallados los fósiles.

“Mesozoico-Cretácico-Baja California”, revela la medalla, causando inmediato entusiasmo entre los y las coleccionistas de México, quienes no han tardado en cuestionar al organismo sobre los puntos de venta y el costo de la nueva colección.

¿Dónde y cómo adquirir las medallas de dinosaurios 2026?

Para las personas interesadas en coleccionar esta nueva tanda de medallas con temática paleontológica, la Casa de Moneda de México anunció que su adquisición será a través de puntos de venta oficiales, es decir, las tiendas físicas de Casa de Moneda de México que están ubicadas en avenida Paseo de Reforma 295, Ciudad de México.

El horario de venta será de lunes a viernes a partir de las 9:30 hasta las 15:00 horas, ya que la distribución se mantiene focalizada de forma presencial.

Sin embargo, en caso de que desees información previa sobre disponibilidad o cotizaciones, puedes llamar a la línea telefónica 444 834 6033 que la institución puso a disposición de los usuarios y usuarias, así como puedes enviar tus dudas al correo electrónico oficial ventas@cmm.gob.mx.