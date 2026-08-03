El próximo ciclo escolar podría iniciar sin teléfonos celulares en las aulas: Sheinbaum

SE realizan foros con maestros y padres de familia para regular el uso de teléfonos inteligentes durante las clases (Zoran Zeremski)

Redes sociales en las escuelas — La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes en Palacio Nacional que a partir del próximo ciclo escolar que inicia el 31 de agosto, podría iniciar sin el uso de los teléfonos celulares en las aulas durante las clases en las escuelas.

La mandataria apuntó que a finales de agosto su administración espera tener una definición sobre la posibilidad de evitar que estudiantes utilicen el teléfono celular en las aulas durante las clases, lo que podría aplicarse a partir del próximo ciclo escolar.

“Ese es el objetivo y poder hablarlo con las maestras, los maestros, para que podamos ir avanzando en algo que ya es prácticamente un consenso, 70 por ciento de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela”, subrayó.

En la misma línea, la Jefa del Ejecutivo federal apuntó que se tiene la meta de hacer un planteamiento para el nuevo ciclo escolar que inicia el 31 de agosto, y aunque se puede iniciar con estas medidas, la Federación seguirá con foros abiertos con académicos, con asambleas del ABC de las emociones, en las que hablarán de las redes sociales en las escuelas, en especial a partir de tercero de secundaria y en educación media superior, aunque se analiza si también podrían incluirse en primarias y los dos primeros años de secundaria.

Sheinbaum insistió en la realización de “foros más colectivos donde cualquier persona pueda participar también los estamos planteando. Entonces, para escuelas la idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes hacia finales de agosto para el inicio del ciclo escolar. Y sobre otras regulaciones mantener la discusión”.

La Crónica de Hoy 2026