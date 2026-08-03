México y Japón crean grupo para reforzar lazos económicos

El canciller Roberto Velasco junto al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi (SRE)

Los ministros de Exteriores de México y Japón informaron este lunes sobre la creación de un grupo de trabajo conjunto para “fortalecer los vínculos” económicos entre ambos países, en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, así como del impacto que enfrenta el archipiélago japonés por el alza en los precios del combustible.

“Hemos acordado iniciar un grupo de trabajo para fortalecer nuestros vínculos en el acuerdo de asociación económica México-Japón”, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, en un encuentro bilateral celebrado en la Ciudad de México.

Asimismo, precisó que en estos diálogos económicos “de alto nivel” se abordará la membresía compartida en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), un acuerdo comercial que el país mantiene con Japón.

Velasco afirmó que a partir de estos mecanismos se ampliará la cooperación económica y tecnológica, sobre la que resaltó el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

“Fortaleceremos la resiliencia económica de ambos países y de las cadenas de suministro estratégicas con participación de las cancillerías, secretarías o ministerios de economía de ambos países”, enfatizó.

El canciller mexicano planteó la posibilidad de una próxima visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi a México, pero sin dar una fecha exacta.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, confirmó que, debido a la “coyuntura actual en Medio Oriente”, el gobierno japonés ha decidido continuar la relación en el sector energético con México.

Japón importa alrededor del 90% de su petróleo de Medio Oriente y depende en gran medida de rutas marítimas como el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se ha visto afectado por la guerra en la región, lo que ha contribuido al aumento de los precios de los combustibles.

Bajo ese contexto, Motegi reconoció que Japón ha recibido cerca de un millón de petróleo crudo por parte de México.

Según cifras de la SRE, Japón es el octavo socio comercial de México, el cuarto país con mayor inversión y el primero entre las economías de Asia-Pacífico con más de 1,600 empresas que generan cerca de 350 mil empleos.

El interés del Gobierno mexicano por estrechar vínculos económicos con el archipiélago japonés, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos en el marco del T-MEC, ha quedado de manifiesto en encuentros como el que sostuvo el pasado julio la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes de la Confederación Empresarial de Japón.