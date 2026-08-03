Pensión del IMSS agosto ¿Cómo y dónde consultar si ya pagaron? (Pexels)

De acuerdo con lo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente al octavo mes se llevará a cabo el día 3 de agosto de 2026.

Este esquema cuenta con un formato habitual que beneficia a miles de personas de forma mensual, que ayuda a complementar su economía para cubrir gastos básicos esenciales.

Por lo que, si eres beneficiario de este apoyo económico o tienes familiares que reciban esta pensión, conoce cuáles son las formas más rápidas de consultar tu saldo.

¿Dónde consultar el calendario de pensiones del IMSS?

Antes de acudir al banco, es aconsejable revisar el calendario del IMSS 2026, el cual está disponible en el sitio oficial de la institución para tener una mayor certeza y facilitar la planeación financiera.

En este documento podrás encontrar todas las fechas en que recibirás el depósito; lo que tienes que hacer es:

Ingresar a la página oficial del IMSS.

Ubicar el apartado “Conoce el calendario de pago de pensiones 2026”.

Verificar la fecha correspondiente al mes en curso.

La pensión del IMSS se verá reflejada en las cuentas bancarias de los jubilados en la fecha dispuesta por el instituto y podrás hacer uso de tus recursos en el mismo día.

¿Cómo consultar el depósito de la pensión IMSS de agosto?

Para confirmar si el pago mensual del IMSS ya está disponible en tu tarjeta y poder retirar la ayuda económica en los cajeros automáticos, te recomendamos:

Consultar el estado de cuenta de tu banca en la app de tu banco o la banca móvil.

Revisar tu saldo en los cajeros automáticos.

Verifica el depósito en el IMSS digital.

Por otro lado, el Instituto puso a disposición de los jubilados y sus familiares diferentes canales de comunicación para resolver dudas relacionadas con el pago de las prestaciones económicas.

En caso de requerir asistencia personalizada, puedes comunicarte al teléfono 800 623 2323, seleccionar la opción 3 (pensionados), en donde un asesor te brindará orientación sobre el trámite.