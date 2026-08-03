Pide Monreal a Morena desactivar obligación de aspirantes a diputados de pedir licencia

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (Mario Jasso)

Con el proceso en puerta para buscar las candidaturas a diputados federales , el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal propuso a su dirigencia nacional, encabezado por Ariadna Montiel, cancelar en la convocatoria, la obligación de los actuales legisladores de solicitar licencia en caso de que busquen la reelección al cargo, pues ello impactará en el trabajo y desahogo de la agenda legislativa de la bancada mayoritaria en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre.

Detalló que la bancada de Morena en la Cámara enfrentaría complicaciones porque en algunos casos los suplentes ya ocupan las curules como propietarios.

“Son 41 personas de 253 han pedido licencia para separarse del cargo en distintos momentos. Y, obviamente, sería un número mayor, me imagino, de los que quieren reelegirse”, destacó.

En un video en redes sociales, Monreal planteó de manera “respetuosa” esta posibilidad de que las reglas de la convocatoria de reelección no obliguen a los diputados a dejar temporalmente su escaño.

“Hago una propuesta respetuosa a Morena de que no se permita las mismas reglas, es decir, que no se separen del cargo los legisladores, porque tendríamos dificultades para la incorporación de suplentes”, explicó

El zacatecano recordó que Morena aplazó la emisión de la convocatoria que se lanzaría este 3 de agosto para coordinadores distritales (candidaturas a diputados federales) hasta septiembre próximo por lo cual es posible analizar esta propuesta.

Monreal también recordó que la elección de 2027 será la última en la que estará permitida la reelección consecutiva para legisladores y autoridades municipales, tras la reforma constitucional que elimina esa posibilidad a partir de 2030.

“2027 será la única ocasión, y la última, que se permitirá la reelección, solo para el caso de legisladores y de ayuntamientos. Y en el 2030 ya se prohíbe, ya no habrá reelección en ningún cargo”, recalcó

En este contexto, Monreal adelantó que la Cámara de Diputados iniciará el próximo 1 de septiembre un periodo ordinario de sesiones con una agenda legislativa “nutrida, ambiciosa e importante” donde se espera desahogar al menos unos 20 temas relevantes y urgentes.

“Cuando menos, tenemos una veintena de temas de urgencia que vamos a deliberar y, en su caso, aprobar”, afirmó.