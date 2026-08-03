Encabeza Morena preferencias en Chihuahua

¿Por que partido votarías en Chihuahua? Se levantaron 400 encuestas cara a cara y vía telefónica del 25 al 30 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Chihuahua. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento

Morena encabeza las preferencias de los electores en Chihuahua según los datos de la encuesta realizada por Crónica durante la última semana de julio. El 41 por ciento de los chihuahuenses prefiere votar por Morena, el 27 por ciento por el PAN, y el 5 por ciento por el PRI.

El 54 por ciento de los ciudadanos señala que el principal problema del estado es la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, el 22 por ciento dijo los malos gobiernos y la corrupción, el 17 por ciento mencionó los servicios sociales como salud y educación. En este contexto, el 40 por ciento de los electores aprueban el trabajo de la gobernadora María Eugenia Campos y 55 por ciento desaprueba su gestión. El 33 por ciento de la encuestados prefiere que el PAN continue gobernando Chihuahua y 57 por ciento prefiere que gobierne otro partido.

Problemas en Chihuahua

La lucha por la candidatura a gobernador dentro de Morena se mantiene competida entre Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuellar. Ambos cuentan con similares porcentajes de opiniones positivas.

En los dos careos que se les propuso a los electores Morena se impone al PAN abanderado por Marco Antonio Bonilla. Con Andrea Chávez Treviño como candidata alcanza 41 por ciento de las preferencias, mientras que con Cruz Pérez Cuevas 40 por ciento.