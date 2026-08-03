Registro Jóvenes Construyendo el Futuro: requisitos y proceso de inscripción para este agosto 2026

Programas Sociales CDMX Jóvenes Construyendo el Futuro inició un nuevo periodo de vinculaciones.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue creado por el Gobierno de México como un proceso de apoyo a la población joven del país que no estudia ni trabaja, vinculándoles con empresas, talleres o negocios para recibir capacitación laboral pagada por hasta 12 meses, otorgando a las personas inscritas un monto mensual equivalente al salario mínimo.

Dado que el programa social también otorga respaldo del IMSS, se ha consolidado como uno de los apoyos más solicitados por los y las jóvenes en México que desean obtener experiencia laboral. La buena noticia para quienes aún no se han inscrito, es que Jóvenes Construyendo el Futuro inició un nuevo periodo de vinculaciones para este mes de agosto.

Nuevo periodo de registro Jóvenes Contruyendo el Futuro: ¿cuándo inició y cuál es la fecha límite?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó a la población que el nuevo periodo de vinculaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició el sábado 1º de agosto de 2026, por lo que las personas inscritas ya pueden consultar los centros de trabajo disponibles y postularse a aquellos que mejor se adapte a sus habilidades, conocimientos y perfil tanto profesional como personal.

A diferencia de otros programas sociales, la vinculación con empresas y negocios en Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene una fecha límite específica, ya que depende de la disponibilidad de lugares en cada municipio, es decir, el proceso de registro y vinculación se mantendrá activo hasta que se agoten los espacios designados para cada localidad.

Requisitos para formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

En caso de que aún no estés inscrito o inscrita al proceso de capacitación laboral pagada en empresas, negocios o instituciones públicas, debes cumplir los siguientes requisitos para la creación de tu cuenta y posteriormente poder acceder a la vinculación laboral:

Tener entre 18 y 29 años de edad al momento de postulación a un centro de trabajo.

al momento de postulación a un centro de trabajo. Declarar, bajo protesta de decir verdad, que no estudias ni trabajas .

. Completar el registro en la Plataforma Digital oficial , proporcionando la información requerida para completar el registro.

, proporcionando la información requerida para completar el registro. Capturar la ubicación exacta de su domicilio en el mapa interactivo del sistema.

en el mapa interactivo del sistema. Subir una fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo una identificación oficial vigente.

Una vez completado este proceso inicial y, tras ser aceptados tus datos, recibirás obligaciones ineludibles para conservar el apoyo, tales como asistir a la capacitación en los días y horarios acordados de tu centro de trabajo asignado, respetar las reglas y hábitos laborales del mismo y evaluar mensualmente el desempeño del tutor laboral.

¿Cómo seleccionar un puesto para Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026?

El primer paso para inscribirse es ingresar al sitio oficial referido anteriormente, crear una cuenta y consultar el mapa de focalización que aparece en la plataforma, en el cual podrás consultar si aún hay espacios disponibles en tu localidad; en caso de que sí exista disponibilidad, podrás revisar los centros de trabajo y los planes de actividades disponibles, seleccionando posteriormente el que mejor te favorezca.

La postulación puede realizarse directamente desde el sistema de manera digital y el centro tiene hasta cuatro días naturales para responder y aceptar o rechazar la solicitud del aspirante.

El monto de apoyo es de 9,582 pesos mensuales (equivalente al salario mínimo), junto con seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Finalmente, al completar los 12 meses de labor como aprendiz, el programa otorga un documento oficial que acredita las habilidades adquiridas, lo que facilita la inserción futura en el mercado laboral del joven mexicano y mexicana.