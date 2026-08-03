Tras el anuncio del examen de control, aspirantes con exámenes cancelados exigen explicaciones a la UNAM

Rectoría UNAM

El inicio de semana volvió a colocar a Rectoría de la UNAM en el centro de la discusión por el proceso de admisión 2026. Apenas unos días después de que la Comisión Técnica confirmará la aplicación de un examen de control, las posturas entre los aspirantes volvieron a hacerse visibles.

A las nueve de la mañana, un pequeño grupo de jóvenes cuyos exámenes fueron cancelados durante el proceso de selección llegó a las puertas de Rectoría. A diferencia de otras manifestaciones recientes, su petición no fue que se repitiera el examen para todos los aspirantes, sino que la universidad les dijera las razones por la que se les cancelo el examen y asi poder demostrar que no incurrieron en ninguna irregularidad.

Con pancartas donde podían leerse frases como “Cancelación injusta violenta mis derechos” y “Nosotros queremos y merecemos la misma oportunidad”, los jóvenes permanecieron frente al edificio universitario mientras esperaban entregar un nuevo pliego petitorio.

“Nunca hicimos trampa”

Uno de los voceros del grupo, explicó que presentó el examen para ingresar a la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y aseguró que durante la aplicación no cometió ninguna falta.

“No tuve ninguna irregularidad durante la presentación del examen entre mayo y junio. Me sorprendí mucho cuando vi mi resultado como cancelado, igual que todos mis compañeros. La gran mayoría comparte la misma situación”, comentó.

El estudiante afirmó que el 17 de julio, cuando la UNAM publicó los resultados, descubrieron que sus exámenes habían sido cancelados sin que, hasta ahora, conozcan una explicación específica.

“No tuvimos ninguna irregularidad durante la presentación del examen y, sin embargo, el día del resultado se nos canceló sin ningún motivo aparente”, señaló.

Piden diálogo con la UNAM

Aunque respaldan la decisión de aplicar un examen de control, los integrantes del colectivo consideran que la medida también debería contemplarlos a ellos.

Raúl explicó que la principal exigencia es instalar una mesa de diálogo con las autoridades universitarias para demostrar que no hicieron trampa y buscar una solución a la cancelación de sus exámenes.

“Nosotros sí estamos a favor del examen de control, pero no de una forma tan directa. Lo que pedimos es una mesa de diálogo con las autoridades escolares para demostrar que no hicimos trampa y, una vez demostrado, buscar una solución a la decisión de cancelar nuestros exámenes”, expresó.

El representante recordó que anteriormente ya habían entregado un pliego petitorio, aunque aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta.

En el documento que presentaron nuevamente solicitan, entre otros puntos, la instalación de una mesa de diálogo y la posibilidad de presentar el examen de control como mecanismo para acreditar que obtuvieron sus resultados sin apoyo externo.

Evitar confrontaciones

Los jóvenes también reconocieron que horas más tarde acudiría a Rectoría otro colectivo integrado por aspirantes inconformes con la decisión de repetir parte del proceso mediante el examen de control.

Ante ese escenario, Raúl explicó que decidió convocar a sus compañeros desde temprano para poder dialogar de forma pacífica con las autoridades universitarias.

“Precisamente por eso cité a mis compañeros tan temprano, para tener una oportunidad de dialogar pacíficamente con la universidad. Les he pedido paciencia para mantener las aguas tranquilas”, comentó.

Tendrán una reunión el 10 de agosto

Durante la manifestación, el representante del colectivo entregó un nuevo pliego petitorio en el que reiteran su solicitud de diálogo y de ser considerados para presentar el examen de control.

Además, informó que algunos de los aspirantes cuyos exámenes fueron cancelados ya fueron citados por la UNAM para el próximo lunes 10 de agosto, fecha en la que, según les informaron, se les mostrará la evidencia y las razones por las que su examen fue anulado durante el proceso de admisión. Con ello, esperan comenzar a aclarar una de las principales dudas que han mantenido desde la publicación de los resultados.