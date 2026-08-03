Viajan a Canadá 103 combatientes de Conafor para reforzar combate a incendios forestales

Los incendios forestales no dan tregua en Canadá (EFE)

Conafor — Con el objetivo de reforzar las acciones de combate a incendios forestales en el Canadá, un total de 103 elementos la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) viajó a la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, para sumarse a las acciones contra esta emergencia, informó la dependencia.

A través de un comunicado la Conafor destacó que el grupo lo integran 100 combatientes y tres técnicos, personal que se suma al contingente de 104 personas que fue enviado la semana pasada y que se incorporaron a operaciones de manejo de incendios forestales en Thunder Bay, en la provincia de Ontario.

“La movilización responde a las solicitudes de apoyo internacional formuladas por Canadá, ante la alta demanda de recursos para atender la actual temporada de incendios forestales”, señalan las autoridades.

Las autoridades refieren que el personal especializado de México participará en un frente internacional en el que también intervienen especialistas en manejo del fuego de distintas dependencias.

El gobierno canadiense comunicó en julio pasado que al menos 800 incendios activos en distintas zonas del país y en la provincia de Ontario han afectado el país, lo que representa una de las más afectadas en los últimos años.

El humo de estos incendios afectó la calidad del aire de ciudades estadounidenses del este como Nueva York y Boston, lo que provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Ottawa de negligencia y amenazara con aprobar más aranceles contra su vecino del norte. (Con información de agencias)

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