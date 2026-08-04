Conagua despliega 8 operativos para reforzar el suministro de agua y drenaje en distintos estados

Operativos Conagua

Mientras diversas regiones del país enfrentan necesidades relacionadas con el suministro de agua y el funcionamiento de los sistemas de drenaje, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene activos ocho operativos de apoyo para fortalecer estos servicios en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Las acciones, solicitadas por gobiernos locales, abarcan trabajos de abastecimiento de agua potable, bombeo para suministro, desalojo de agua acumulada y limpieza de drenajes, con el propósito de atender a la población y reducir riesgos en distintas entidades.

Uno de los operativos se mantiene en Acapulco, Guerrero, donde las brigadas trabajan desde el 4 de junio, mientras que otro continúa en Bahía de Banderas, Nayarit, activo desde el 18 de mayo.

Entre ambos puntos, Conagua ha distribuido 4 millones 800 mil litros de agua potable mediante carros tanque, en beneficio de más de 8 mil personas.

Abastecimiento en comunidades

Además del suministro mediante pipas, la dependencia mantiene operativos de bombeo en Mocorito, Sinaloa, desde el 17 de junio, y en Camargo, Tamaulipas, donde las labores iniciaron el 14 de julio.

Como resultado de estas acciones, se han extraído casi 336 mil 300 metros cúbicos de agua, lo que permite fortalecer el abastecimiento para cerca de 26 mil habitantes.

Labores en Sonora

En Cajeme, Sonora, las brigadas continúan con el operativo iniciado el 1 de julio para el desalojo de agua.

Hasta el momento, se han bombeado casi 92 mil metros cúbicos, con el objetivo de atender las afectaciones y brindar apoyo a una población estimada en 75 mil personas.

Desazolvan drenajes

Como parte de las acciones preventivas, Conagua también realiza trabajos de limpieza y desazolve de drenajes en Arriaga, Chiapas; Huauchinango, Puebla, y Guasave, Sinaloa.

En estos municipios se han limpiado más de 28 mil metros de ductos, buscando mejorar el funcionamiento de los sistemas de desagüe y disminuir el riesgo de inundaciones, en beneficio de más de 12 mil 500 habitantes.

Al dar a conocer estas acciones, la Comisión Nacional del Agua reiteró que continuará colaborando con las autoridades estatales y municipales para reforzar los servicios de agua potable y drenaje, especialmente en las zonas donde la población requiere mayor apoyo.