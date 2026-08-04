Inician entrega de apoyos a productores de maíz blanco en Sinaloa: Agricultura

Apoyos a productores de maíz en Sinaloa

Con tarjetas del Banco del Bienestar en mano y la promesa de dar mayor certeza a la comercialización del maíz, este martes comenzó en Sinaloa la entrega de incentivos económicos para miles de agricultoras y agricultores del estado.

El arranque forma parte del nuevo Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz, impulsado por los gobiernos de México y Sinaloa, con el objetivo de respaldar a quienes participaron en el ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

De acuerdo con las autoridades, más de 26 mil 800 productoras y productores serán beneficiados mediante apoyos económicos que llegarán de manera directa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Durante un enlace realizado en la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que este programa representa uno de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer al campo mexicano y avanzar en la soberanía alimentaria.

La funcionaria explicó que el esquema beneficiará la comercialización de 3.5 millones de toneladas de maíz blanco, correspondientes a 348 mil 045 hectáreas sembradas en Sinaloa.

Más de 4 mil 500 mdp en incentivos

Acompañada por la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, y el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, la secretaria informó que los incentivos suman más de 4 mil 566 millones de pesos.

El apoyo contempla 800 pesos por tonelada aportados por el Gobierno de México, además de 400 pesos por tonelada otorgados por el Gobierno de Sinaloa. A ello se agregan 500 pesos por tonelada destinados a cubrir gastos de financiamiento del cultivo.

Las autoridades destacaron que los recursos llegarán directamente a las y los productores mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

Liquidarán adeudos con bodegas

Como parte de este mismo esquema, se informó que Alimentación para el Bienestar iniciará la revisión y el pago de casi 300 millones de pesos pendientes con bodegas y centros de acopio.

Con ello, señalaron, se busca liquidar los adeudos tanto con productores como con bodegas correspondientes a ciclos agrícolas anteriores, en cumplimiento de la instrucción emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades explicaron que este nuevo sistema permitió concretar la contratación total de la cosecha e iniciar el pago de incentivos incluso antes de que concluyera formalmente el proceso de recolección, situación que calificaron como un precedente en los tiempos de atención para el sector.

Registro hasta el 15 de agosto

Durante su intervención, Columba Jazmín López Gutiérrez anunció que el periodo de registro para acceder a estos incentivos fue ampliado hasta el próximo 15 de agosto, por lo que llamó a quienes aún no realizan el trámite a hacerlo para recibir el apoyo de manera directa y transparente.

En un encuentro posterior con productoras y productores sinaloenses, la funcionaria reiteró que el respaldo alcanzará a todos los agricultores.

Las autoridades recordaron que durante su reciente visita a la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), la presidenta Claudia Sheinbaum hizo tres compromisos con el sector: otorgar el apoyo para la comercialización, buscar un precio rentable para la tonelada de maíz y garantizar la venta de la producción correspondiente a este ciclo agrícola, estimada en 3.5 millones de toneladas.

Por su parte, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde destacó que la entrega inicial de tarjetas a 580 productores marca el comienzo del pago de incentivos correspondientes al ciclo otoño-invierno 2025-2026.

La mandataria estatal señaló que este mecanismo representa un hecho sin precedentes, ya que el incentivo fue acordado antes de concluir la comercialización de la cosecha, lo que, afirmó, brinda mayor certidumbre a las y los productores.