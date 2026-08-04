Leyendas del futbol mexicano llegan a los billetes de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional presentó una nueva serie de billetes conmemorativos dedicada a 24 figuras históricas del futbol mexicano, con el propósito de reconocer la trayectoria de jugadores que marcaron una época con la Selección Méxicana y dejaron un legado dentro y fuera de las canchas.

La colección forma parte del Sorteo Superior No. 2893 y reúne a exseleccionados nacionales como Jorge Campos, Manuel Negrete, Jared Borgetti, Luis García, Carlos Hermosillo, Miguel Layún, Ricardo Peláez, Henry Martín, Ramón Ramírez, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Fernando Quirarte “El Sheriff”, Ignacio Ambriz y Óscar “El Conejo” Pérez, entre otros futbolistas que destacaron por representar a México en competencias internacionales.

Durante la presentación oficial estuvieron presentes la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco; Gabriela Cuevas Barron, quien fue coordinadora del Gobierno Federal para la Copa Mundial 2026, además de varios de los exjugadores homenajeados.

Olivia Salomón explicó que este reconocimiento cobra un significado especial porque se realiza después de la Copa Mundial de 2026, evento que, afirmó, mostró a México como un país organizado y capaz de recibir a millones de visitantes. También señaló que el Mundial dejó infraestructura, espacios deportivos y un impulso para que más niñas, niños y jóvenes practiquen deporte.

La funcionaria destacó que el homenaje busca mantener viva la memoria de quienes hicieron historia con la camiseta nacional y aseguró que las verdaderas leyendas permanecen en el recuerdo de la afición, sin importar el paso del tiempo. Añadió que ahora su legado también quedará plasmado en los tradicionales “cachitos” de la Lotería Nacional.

Por su parte, Rommel Pacheco afirmó que este billete conmemorativo representa mucho más que un premio económico, ya que representa mucho más que un premio económico, ya que simboliza la inspiración que los futbolistas pueden generar entre las nuevas generaciones. ReconocimReconoció además el trabajo realizado para impulsar el deporte y recordó que el Mundial Social México 2026 reunió a más de 98 mil equipos en todo el país, convirtiéndose en uno de los proyectos deportivos más grandes realizados en México.

El exseleccionado Fernando Quirarte destacó que el futbol forma parte de la historia y la identidad de los mexicanos. Señaló que este reconocimiento también pertenece a las familias, entrenadores, compañeros y aficionados que acompañaron a los jugadores durante sus carreras deportivas.

En tanto, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz y Óscar “El Conejo” Pérez agradecieron el homenaje y coincidieron en que alcanzar el éxito en el deporte requiere esfuerzo, disciplina y muchos sacrificios. Ambos aprovecharon el evento para invitar a niñas, niños y jóvenes a luchar por sus sueños y nunca dejar de trabajar para cumplir sus metas.

Gabriela Cuevas resaltó que la organización del Mundial 2026 dejó resultados positivos para el país y aseguró que México demostró estar preparado para recibir futuras competencias internacionales. También expresó su deseo de que las imágenes de las leyendas del futbol motiven a las nuevas generaciones a creer en sus capacidades y perseguir sus objetivos.

La directora de la Lotería Nacional informó que para este sorteo se imprimieron 2 millones 400 mil billetes, los cuales ya se distribuyen en todo el país a través de la red de billeteros y puntos de venta autorizados. l Sorteo Superior No. 2893 ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total de 51 millones de pesos en premios. El sorteo se llevará a cabo el próximo 7 de agosto de 2026, a las 20:00 horas.