Caso Ricardo Cabezas Talavera: ¿Qué se sabe del empresario desaparecido en Zapopan y que le habrían vaciado sus cuentas bancarias?

Desaparición de Ricardo Cabezas Talavera | Desapareció tras acudir a una cita de trabajo en Zapopan. (Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco)

A varios días de la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera en Zapopan, Jalisco, sus familiares aseguran que detectaron movimientos en sus cuentas bancarias, por lo que consideran que el caso debe ser investigado como un posible secuestro.

Este lunes, familiares y amigos se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir que las autoridades aceleren las investigaciones y refuercen las labores de búsqueda.

¿Cómo desapareció Ricardo Cabezas Talavera?

Cabezas Talavera fue visto por última vez el pasado 30 de julio, cuando salió de su domicilio en Zapopan para acudir a una cita de trabajo en la zona de El Batán, donde mostraría un predio.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, alrededor de las 7:00 de la noche envió un mensaje en el que únicamente escribió “estoy muy ocupado”. Esa fue la última comunicación que mantuvo con ellos. Horas más tarde, su teléfono registró su última conexión y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

Ante la falta de noticias, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente y comenzaron una búsqueda para tratar de localizarlo.

Familiares piden investigar el caso como un posible secuestro

La mañana del pasado lunes, un grupo de familiares sostuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para solicitar que el caso reciba mayor atención y se fortalezcan las acciones de búsqueda.

Mientras tanto, otro grupo permaneció afuera de Casa Jalisco en una manifestación pacífica para exigir avances en la investigación.

Los familiares señalaron que consideran que Ricardo podría estar privado de la libertad, ya que, tras su desaparición, detectaron que sus cuentas bancarias fueron vaciadas y sus tarjetas utilizadas.

Aseguraron que toda esa información ya fue entregada a la Fiscalía de Jalisco, aunque hasta ahora no han recibido una solicitud de rescate.

¿Qué acciones solicitan los familiares de Ricardo Cabezas Talavera?

La familia pidió que la investigación incorpore distintas herramientas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la revisión de cámaras de videovigilancia del C5, la geolocalización del teléfono celular, la obtención de la historial de llamadas y el análisis de los movimientos bancarios registrados después de la desaparición.

Consideran que estas diligencias podrían ayudar a reconstruir el recorrido que realizó el empresario el día que desapareció y aportar elementos para determinar qué ocurrió tras acudir a la cita de trabajo.

La búsqueda continúa

Tras la reunión con autoridades estatales, los familiares fueron atendidos por representantes de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, quienes se comprometieron a revisar el planteamiento con la Fiscalía del Estado.

Solicitamos su apoyo para localización de persona



Alerta Amber Jalisco y @FiscaliaJal en coordinación con @Busqueda_MX , solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a



RICARDO CABEZAS TALAVERA pic.twitter.com/jjDvtyDnL7 — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) August 2, 2026

Aunque no obtuvieron una respuesta concreta sobre nuevas acciones, la familia aseguró que continuará exigiendo que las investigaciones avancen con mayor rapidez y confía en que las autoridades implementen medidas que permitan localizar con vida a Ricardo Cabezas Talavera.