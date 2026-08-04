Caso Valeria Márquez: Revelan audios y videos donde la influencer hablaba de la violencia que vivía en su relación con el hijo del “R1”

Valeria Márquez Tras darse a conocer la implicación de Francisco ‘N’ en el feminicidio de Valeria Márquez, resurgen audios y videos en los que la influencer habló de su relación sentimental con el agresor, exponiendo tratos “tóxicos”.

El feminicidio de Valeria Márquez, influencer que fue asesinada a tiros en su propio salón de belleza mientras realizaba una transmisión en vivo, volvió al centro de la conversación después de que Omar Garcia Harfuch —secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— informara que el hijo del criminal “R1″ estaría implicado en el crimen; de acuerdo con la investigación, Francisco ‘N’ mantenía una relación sentimental con la creadora de contenido.

Tras estas declaraciones, resurgieron videos y audios de Valeria Márquez en los que expuso comportamientos agresivos por parte de Francisco ‘N’ durante su relación romántica.

Actualización del caso Valeria Márquez: ¿quiénes fueron los implicados en el feminicidio?

En la conferencia matutina del viernes 31 de julio, García Harfuch detalló que Francisco Álvarez, hijo de Ramón Ángel Álvarez, alias “El R1”, señalado como autor intelectual en el homicidio de Carlos Manzo, estaría implicado en el asesinato de Valeria Márquez, la influencer que falleció en su estética —ubicada en la zona de Valle Real de Zapopan, Jalisco— tras recibir un ataque con arma de fuego.

“Se tiene información, lo estamos integrando, de que el hijo del ‘R1′ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio”, declaró el secretario de la SSPC en la Mañanera del Pueblo.

Por otra parte, también se dio a conocer la detención de Iván Martín ‘N’, presunto coautor del feminicidio de Márquez, ya que —según expusieron datos de prueba recabados hasta el momento por parte de las autoridades—, el apresado habría tenido una participación antes, durante y después de la agresión ocurrida el 13 de mayo del año pasado.

Audios y videos de Valeria Márquez exponían violencia en su relación con Francisco ‘N’, previo a su asesinato

Al revelarse la relación sentimental del hijo de “R1″ con Valeria Márquez, comenzaron a circular audios atribuidos a la influencer y videos en los que ella exponía comportamientos violentos por parte de Francisco ‘N’, los cuales destacaban por ser denigrantes a su persona y exponerla a repentinas discusiones.

Mediante redes sociales, la creadora de contenido compartió en diversas ocasiones los obsequios que recibía de Francisco ‘N’, sin embargo, también llegó a exponer momentos en los que la relación atravesaba “tensiones”, tales como peleas o amenazas de bloquearse uno a otra, escalando incluso a conductas violentas como “mandar a sacarla” de un bar.

“Me dijeron: Por favor salte, sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él”, detalló Valeria en una historia compartida a través de Instagram, luego de que la seguridad de un bar le negara la estancia en el establecimiento.

Otra de las violencias vividas durante la relación, fue el abuso verbal y denigrante que Francisco ‘N’ perpetró en contra de Valeria Márquez, el cual fue detallado en un audio atribuido a la influencer de Jalisco.

“¿Sabes lo que me dijo? Que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos y que le daba asco saber con cuántos me había acostado", expuso Valeria, detallando que el agresor recalcó que ella “no valía” para ser presentada con amistades o darle su apellido al estar “reciclada”.

Valeria expuso que, al creer en sus palabras de amor, ella soportó “sus desplantes, su control, hasta sus celos estúpidos”. E incluso, al finalizar la relación y mediante una historia en Instagram, la creadora de contenido lo señaló como responsable si algún daño llegaba a ocurrir, tanto dirigido a ella como a su familia; no obstante, la historia carecía de una especificación de su identidad, llamándole simplemente “ex”.

A más de un año de su feminicidio, seguidores, seguidoras y colectivos de apoyo mantienen la demanda de justicia para Valeria, difundiendo actualmente imágenes de Francisco ‘N’ en redes sociales con el objetivo de aportar a su detención.