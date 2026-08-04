IECM revisa informes financieros de organizaciones que buscaron convertirse en partidos políticos locales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el dictamen consolidado sobre la revisión de los informes financieros presentados por una Agrupación Política Local y seis organizaciones ciudadanas que buscaron constituirse como partidos políticos locales durante el proceso de registro 2025-2026.

La revisión tuvo como objetivo verificar el origen y destino de los recursos utilizados por las organizaciones, así como el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Como parte de este procedimiento, el Instituto analizó los informes mensuales, la documentación comprobatoria, los registros contables y demás información relacionada con los ingresos y egresos reportados por las organizaciones participantes.

Las organizaciones revisadas fueron Fuerza Popular Línea de Masas, en su calidad de Agrupación Política Local, así como Constitucionalidad Democrática por México, A.C.; Ecos de Reconciliación, A.C.; Movimiento de Liberación Juvenil, A.C.; Movimiento Laborista CDMX, A.C.; Tlatoani Voz de Todos, A.C., y Voces Mayas por la Soberanía de México, A.C.

Durante el proceso de fiscalización, el IECM realizó requerimientos de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para complementar la revisión de los recursos financieros. Asimismo, notificó a cada organización sobre los errores y omisiones detectados en sus informes, con el propósito de garantizar su derecho de audiencia y permitirles presentar aclaraciones o documentación adicional.

Después de analizar la información entregada por las organizaciones, la autoridad electoral determinó cuáles observaciones fueron solventadas y cuáles permanecieron sin atender, conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de Fiscalización.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron faltas de carácter formal, como la entrega extemporánea de informes, incumplimientos en la presentación de documentos y la falta de atención a observaciones realizadas por la autoridad electoral.

También se acreditaron faltas sustantivas relacionadas con la omisión de reportar y comprobar ingresos y gastos, la falta de presentación de informes mensuales y otras conductas que dificultaron las tareas de revisión y fiscalización del Instituto.

Con base en estos resultados, el dictamen aprobado propone la aplicación de diversas sanciones para cada uno de los sujetos obligados. El IECM explicó que las medidas fueron definidas considerando la gravedad de las irregularidades, el impacto en los bienes jurídicos protegidos por la legislación electoral y la capacidad económica de cada organización.

El organismo electoral señaló que la fiscalización de los recursos representa una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en el uso del financiamiento y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Además, recordó que las organizaciones interesadas en obtener el registro como partido político local debían cumplir diversos requisitos legales, entre ellos reunir un número mínimo de personas afiliadas y celebrar un determinado número de asambleas, condiciones establecidas en la normatividad electoral vigente.

Sin embargo, el Instituto informó que ninguna de las siete organizaciones logró cumplir con esos requisitos durante el proceso de registro 2025-2026, por lo que ninguna presentó formalmente su solicitud para convertirse en partido político local antes del plazo establecido, que venció el pasado 31 de enero.

Con la aprobación de este dictamen, el IECM concluye una etapa más del proceso de fiscalización y reafirma su compromiso de vigilar el correcto manejo de los recursos utilizados por las organizaciones que participan en la vida política de la Ciudad de México, privilegiando la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.