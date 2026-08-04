Profepa asegura 13 ejemplares de dragón mexicano

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incautó 13 ejemplares de dragón mexicano (Abronia graminea) que estaban en una empresa de paquetería en la capital del país, listos para ser transportados a Hong Kong.

Tras recibir una alerta telefónica por parte de los trabajadores del establecimiento, quienes notificaron sobre una caja sospechosa con fauna silvestre, los inspectores de la Profepa acudieron al lugar el pasado 23 de julio.

El envío constaba de un contenedor principal que ocultaba seis cajas con calzado industrial de seguridad. En el interior de las botas se hallaron calcetines oscuros de algodón que servían para ocultar a los trece reptiles, de los cuales se desconocía el sexo y carecían de sistemas de identificación.

El documento de envío confirmaba que el cargamento ilegal tenía como destino final territorio asiático.

El dragón mexicano es una especie catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, y su distribución global está estrictamente controlada por el Apéndice II de la CITES.

Debido a la ausencia de comprobantes legales que demostraran el origen autorizado de los reptiles, las autoridades ejecutaron un decomiso preventivo para garantizar su protección y decidir su ubicación final.

Con estas medidas, la Profepa reitera su labor constante de supervisión y monitoreo para frenar de manera contundente el contrabando y mercado negro de especies protegidas.