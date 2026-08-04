FGR desarticula en SLP, Hidalgo y Morelos cuatro centros clandestinos para procesar combustible

Siguen hallazgos de centros clandestinos para procesar combustible (FGR)

FGR — La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la desarticulación de cuatro centros clandestinos para procesar combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

La operación encabezada por la institución contó con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, forma parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y derivó de labores de inteligencia e investigación coordinadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La institución resaltó que derivado de denuncias anónimas llevaron al hallazgo de estos centros, uno de ellos una nave en el municipio de San Luis Potosí a la que ingresaban autotanques de manera constante.

En el lugar localizaron ocho tanques de 80,000 litros, ocho cilindros horizontales, seis verticales y 894 contenedores de 1,000 litros.

Asimismo, aseguraron una máquina asfaltadora, generadores, herramientas, equipo de cómputo, documentación, una camioneta y entre 500,000 y 600,000 litros de petrolífero, además de cinchos de seguridad para escotillas de pipas.

También en SLP, pero en Laguna de San Vicente, fueron asegurados 18 tanques verticales, dos líneas de producción, 40,000 litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico e hidrocarburos y documentación.

Por otra parte, en Tizayuca, Hidalgo, la FGR intervino una instalación denunciada por procesamiento de combustibles, donde fueron asegurados 32 contenedores de 1,000 litros, 25 de 5,000 y 456,300 litros de una sustancia identificada preliminarmente como posible hidrocarburo o producto químico, además de equipos electrónicos y documentos.

El cuarto inmueble fue localizado en Cuautla, Morelos, tras una una denuncia sobre el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y químicos. En el lugar se recogieron seis muestras ministeriales, documentación y talones de cheques.

La FGR no informó de personas detenidas por estas cuatro operaciones y señaló que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a quienes participen en estas actividades.

Derivado de estas acciones de combate al huachicol, la FGR informó en julio pasado se logró el aseguramiento de 18.9 millones de litros de hidrocarburos en 170 ferrotanques, por lo que se abrieron 70 carpetas de investigación en nueve estados.

La Crónica de Hoy 2026