Advierte oposición autocensura en medios; Morena descarta multas por contenido

Los lineamientos para medios de comunicación provocaron un fuerte debate en la Comisión Permanente

La oposición en la Permanente alertó que una de las repercusiones inmediatas que tendrán los nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias será la autocensura de los medios en perjuicio de la libertad de expresión.

“El silenciamiento de los periodistas y de la oposición callarlos, pero dos, la autocensura que los propios medios de comunicación como ha ocurrido en otras partes del mundo con regímenes autoritarios pues se autocensuran no quieran publicar cosas para evitar multas multimillonarias que podrían quebrar al medio de comunicación”, alertó el Coordinador del PAN, Senado, Ricardo Anaya Cortés.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, advirtieron que se pretende estigmatizar a periodistas.

“Si un periodista lo que hace es investigar y exhibir eso que sucede no puede ser señalado, estigmatizado, incluso diría yo, orillado a la autocensura desde el poder. No es democrático, no está bien y no le ayuda a las y los mexicanos”, aseveró la Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

El PRI indicó que el control de la prensa ya inició en entidades como Veracruz.

“Cómo estará la censura que ya Rocío Nahle en Veracruz dijo hace un par de días que van a analizar a todos los medios de comunicación y desde el gobierno van a catalogar quiénes son periodistas y quiénes no son periodistas, ¿Eso no es un ataque a la libertad de expresión? Solamente en Veracruz han habido siete asesinatos, me refiero a medios de comunicación a comunicadores”, alertó

El oficialismo acusó a la oposición de montar una falsa narrativa y aseveró que los derechos de la audiencia son fundamentales.

“La oposición construyendo nuevamente una narrativa de comunicación para inventarse algo que no existe, el artículo sexto constitucional es claro, los derechos de audiencia son fundamentales en el ejercicio del derecho a la información, ¡Ah! no vemos a los del PRIAN decir nos van a multar por decir algo en la radio o en la televisión”, expresó el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila

El vocero morenista precisó, que la ley sólo establece tres escenarios en los que los medios de comunicación pueden ser multados.

“Hay tres elementos de sanción, no tener un código de ética, no nombrar un defensor de las audiencias y no tener un mecanismo definido, nada más no existe otra función de la sanción”, detalló